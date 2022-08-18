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辛辛那提網賽／不敵澳網亞軍 詹詠然女雙首輪止步

中央社／ 台北18日電
台灣網球雙打好手詹詠然與澳洲搭檔史托瑟，今天在辛辛那提網球賽女雙首輪，以3比6、6比7（5）不敵今年澳網亞軍組合。 截圖自詹詠然粉絲團
台灣網球雙打好手詹詠然與澳洲搭檔史托瑟，今天在辛辛那提網球賽女雙首輪，以3比6、6比7（5）不敵今年澳網亞軍組合。 截圖自詹詠然粉絲團

台灣網球雙打好手詹詠然與澳洲搭檔史托瑟，今天在辛辛那提網球賽女雙首輪，以3比6、6比7（5）不敵今年澳網亞軍組合、哈薩克的戴妮琳娜與巴西女將哈達德梅雅。

辛辛那提網球賽是WTA 1000頂級大賽，詹詠然的妹妹詹皓晴與日本好手青山修子組成的「台日組合」，昨天在首輪提前落馬，沒想到詹詠然與史托瑟（Samantha Stosur）的「台澳聯軍」，也沒能跨進次輪，姊妹先後落難。

詹詠然與史托瑟今年法國網球公開賽，曾和戴妮琳娜（Anna Danilina）與哈達德梅雅（Beatriz HaddadMaia）在次輪交手，當時「台澳聯軍」以直落二橫掃對手晉級，雙方這次在辛辛那提再次碰頭，結果卻大不同，

戴妮琳娜與哈達德梅雅是今年澳洲網球公開賽女雙亞軍組合，兩人年初也曾在雪梨女網賽聯手奪冠，不過法網結束後雙方分分合合，辛辛那提網賽再次攜手。

今天開局雙方勢均力敵，前4局以2比2打平，第5局「台澳聯軍」發球局失手，又讓對手保發，陷入2比4落後，加上第9局又被對手破發得逞，先以3比6讓出。

次盤雙方互不相讓，戰況一路膠著，前12局打完兩組人馬仍以6比6持平，戰線被拖入搶7，「台澳組合」在4比3領先時連丟3分，讓對手後來居上並取得「聽牌」，最後也沒能扭轉戰局，以5比7棄守吞敗。

詹詠然 詹皓晴 澳網

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