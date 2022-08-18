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美網／大威廉絲獲外卡 將親自參與妹妹最後一場大滿貫

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
大威(右)獲得美國網球協會頒發的美網外卡，將是她生涯第23度站上美網舞台，要陪妹妹小威(左)完成生涯最後一場大滿貫賽事。 歐新社
大威(右)獲得美國網球協會頒發的美網外卡，將是她生涯第23度站上美網舞台，要陪妹妹小威(左)完成生涯最後一場大滿貫賽事。 歐新社

42歲的美國網球傳奇大威廉絲（Venus Williams）在今天獲得美國網球協會頒發的美網外卡，將是她生涯第23度站上美網舞台，陪同妹妹小威廉絲（Serena Williams）完成生涯最後一場大滿貫賽事。

在小威廉絲於日前宣布將於美網後退休後，大威廉絲也在今天獲得美國網球協會頒發外卡，這也將是她繼1997年首度出戰美網就闖進冠軍賽以來，過去26年來第23度站上美網舞台，其中包括在2000年和2001年完成女單2連霸。

去年溫網大威廉絲達成生涯第90度站上大滿貫會內賽舞台的紀錄，不過之後她因腿傷退出了美網，且直到今年溫網才在混雙賽場上復出，而接下來3場單打賽事她則是都在首輪就出局，復出後仍在尋求單打首勝。

儘管大威廉絲並沒有跟妹妹小威廉絲一樣宣布將在美網後退休，不過已經42歲的她也被認為生涯已經進入倒數階段，今年美網也將是兩姐妹生涯最後一次一同站上大滿貫舞台。

除了大威廉絲外，前年美網男單冠軍汀恩（Dominic Thiem）、前澳網女單冠軍珂寧（Sofia Kenin）也都獲得美網外卡，至於今年溫網擊敗小威廉絲的法國亞裔女將陳夏莉妮（Harmony Tan），儘管排名仍在100名外，但也因為美國網協與法國網協間的互惠協議，因而獲得一張外卡。

大威廉絲 美網 小威廉絲

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