拳擊／台北市全國菁英邀請賽 20日百齡高中登場

由台北市政府體育局、台北市體育總會拳擊協同主辦，台北市立百齡高級中學、中華民國職業拳擊協會和鷹雄拳擊館協辦的「2020台北市全國菁英拳擊邀請賽」，將於20日至21日在台北市百齡高中舉辦。

主辦單位表示，台北市全國菁英拳擊邀請賽今年首次舉辦，這兩年因新冠肺炎疫情關係，很多國際運動項目的比賽都停辦，選手都沒有舞台可以來表現，台北市政府體育局暨台北市體育總會拳擊協會為推廣拳擊運動發展，提升拳擊競技水平，透過全國性比賽累積經驗及技術交流，讓拳擊手未來在國際舞台上更具有競爭力。

主辦單位指出，本次賽程以全國滿17足歲，並領有拳擊選手手冊的選手及拳擊運動愛好者，或曾參加全運會、大運會前三名菁英好手或擁有1年以上接受專業拳擊訓練經驗的成年拳擊好手經教練推薦，均可報名參賽。希望讓全台灣年輕拳擊手都有機會上擂台切磋拳技、增加實戰技能、持續累積賽事經驗。

這次每一量級冠軍選手，主辦單位會頒發優勝獎金以資鼓勵，參賽隊伍則有台北市立大學、百齡高中、開南商工、特指部、輔仁大學、國立嘉義大學、國立清華大學、桃園市拳擊委員會訓練站、新竹市拳擊委員會、Dragon Boxing、Gee Hit Boxing、挑戰者訓練中心、肯將拳擊訓練中心、北體新概念等隊伍參賽。

在今天記者會上，台北市體育總會拳擊協會理事長郭枝來特別邀請今年榮獲總統教育獎的陳念琴報名參加，她除了去年東京奧運表現引起全國高度關注外，過去抗癌的勇敢精神更值得大家學習。台北市體育總會拳擊協會特別感謝台北市政府體育局各位長官們的大力支持與協助，一起共同舉辦拳擊賽事，期望在明年的全國運動會奪冠可以繼續連霸成功。