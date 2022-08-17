足球／切爾西老闆新花樣 引北美體壇玩法

足壇英超豪門切爾西的新老闆伯利，要把美式商業體育風格帶入歐洲足壇！

切爾西本季砸大錢投資青訓營，推動「頂級天才計畫」，目的是以長約綁住極具天賦的小將，光是今夏轉會窗就引進近10名不滿20歲的年輕球員，另外積極想與自家培養的芒特、詹姆斯等人簽長約。這與新老闆伯利美式作風有關，他手中共同持有MLB道奇隊，想把長約綁天才的建隊觀念帶入歐洲。

頂級天才計畫

根據《每日郵報》報導，今年足壇夏季轉會窗口接近尾聲，英超豪門「藍軍」切爾西在購買潛力股的動作頻頻，斥資超過五千萬歐元，招攬各國年輕小將，擴充青訓營的人才儲備而引發關注，這也被稱為藍軍的頂級天才計畫。

截至17日官宣簽下義大利球隊國際米蘭的小將卡薩戴伊後，藍軍今夏已招攬8名年紀極輕的潛力股，包含英超球隊維拉的太子（意即俱樂部青訓梯隊一路栽培上的重點人物）丘庫梅查、兵工廠青訓前鋒哈欽森、美國備受期待的U18門將斯洛尼亞，更打包英超南安普敦的狄布林與比奇，英超布萊頓的斯托奇和姆赫卡，最年輕的姆赫卡更年僅14歲。

另外，切爾西更積極想與自家青訓出身的好手簽長約，特別是已在英超賽場繳出好表現的攻擊手芒特和右後衛詹姆斯，這兩人年紀都不滿24歲，就都已是英格蘭國家隊常客。藍軍希望能與這幾位太子簽下長達7年的合約。

北美體壇老闆伯利

這些動作都與藍軍的新老闆伯利有關，伯利是美國商人，手中也有美國職棒的道奇隊，深諳北美商業體育風格是培養潛力股，道奇隊也是靠著優秀的球探眼光與養成計畫，培育出球迷口中的強投少主們，例如柯蕭、布勒、烏力亞斯、梅伊、鋼索林等，建構出強悍又有長期控制權的先發陣容。

針對年輕選手的初始買進價格成本都不高，無論是長期持有使用權，或是轉賣都能帶來不菲收入。而歐洲足壇過往習慣簽下的長約也僅是5年，伯利的頂級天才計畫與長達7年的留人方針，說明他想把北美商業體育的這股風氣，帶入歐洲足壇。

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