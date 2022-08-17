桌球／「乒乓傳愛」前進台中市 培育明日之星10所學校受惠

暑假接近尾聲，為鼓勵學童運動健身，111教育發展協進會「乒乓傳愛」活動第七站來到台中市，於8月17日上午假台中市龍津國小舉行捐贈典禮，由協進會理事長吳清山代表，致贈台中市10所偏鄉國小、每校2萬元的桌球器材設備，並邀請台中市政府教育局局長楊振昇見證；值得一提的是，此次協進會不僅致贈桌球器材設備給學校，更加贈桌球拍請學校轉贈給對桌球運動有興趣的弱勢學生，讓他們有機會培養桌球運動興趣及專長，期能藉此機會發掘並培養桌球界的明日之星。

教育局楊振昇局長表示，市長盧秀燕非常重視偏鄉教育發展，推動「關愛偏鄉瞭解困境，整合教育資源」政策，全面性照顧學生身心發展與多元學習需求，並強化偏遠師資，建置教學資源平臺，弭平城鄉資訊落差。本次捐贈活動非常感謝111教育發展協進會傳愛到台中偏鄉學校的善行義舉，更彰顯關懷偏鄉及鼓勵學童身心健全發展的教育意義。

出身於雲林海邊窮困家庭的吳清山理事長，認為自己受惠於教育才有翻轉改變的機會，故擔任教育部國教署署長期間積極推動關懷偏鄉學校及弱勢學子，成立111教育發展協進會也是延續他在臺北市教育局局長任內推動的「教育111」政策，即「一校一特色、一生一專長、一個都不少」，協助學校發展特色、鼓勵孩子培養學科以外的專長，尤其是運動或藝文專長，更持續關心弱勢孩子，期望把每位孩子都帶上來。

吳清山表示，協進會選在開學前，親自將嶄新的桌球設備致贈給偏鄉學校，就是要鼓勵孩子多去運動，增強體適能以促進身心健康，並在良好體能的基礎下，好好學習與精進，踏上築夢的道路。

活動中並邀請前桌球國手王李中癸先生親自向同學分享擔任國手的經驗甘苦談，最後由吳理事長、楊局長與龍津國小師生以球會友，舉行精彩的友誼賽，孩子們都樂在其中。

社團法人111教育發展協進會 「乒乓傳愛」活動計畫

前教育部國民及學前教育署吳清山署長，於104年11月發起成立「社團法人111教育發展協進會」，推廣「教育111：一校一特色、一生一專長、一個都不少」理念，持續邀集關懷教育、有熱忱、願付出的各界人士，共同為社會和孩子們多盡一份心力。（請參閱本會網站111ea.org，Google請搜尋「吳清山」或「111教育發展協進會」）

本會於105年發起「百部單槍送偏鄉」活動，扶助偏鄉縮短數位落差，協助偏鄉提升教學與學習品質；106年發起「書香傳愛偏鄉」活動，鼓勵偏鄉學童愛閱讀、享閱讀，激發孩子閱讀樂趣，獲得社會廣大迴響。

本會持續關懷偏鄉教育及弱勢學童，109年發起「乒乓傳愛」活動，鼓勵學童培養運動專長、促進身心健康，邀請會員與社會各界共同支持，透過本會的關懷平台，廣傳教育愛，嘉惠學子。

台中市受贈學校

1.龍井區龍津國小

2.南屯區春安國小

3.大甲區華龍國小

4.梧棲區梧南國小

5.外埔區安定國小

6.大安區永安國小

7.清水區槺榔國小

8.石岡區石岡國小

9.東勢區東新國小

10.烏日區喀哩國小

111教育發展協進會理事長吳清山捐贈臺中市10所國小乒乓球具，與臺中市政府教育局局長楊振昇和受贈學校代表合影。 教育發展協進會提供

楊振昇局長(左藍色背心)與吳清山理事長(右紅色背心)和龍津國小學童進行桌球友誼賽，由前桌球國手王李中癸(中黃色背心)擔任裁判。 教育發展協進會提供