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盼帶動環保運動風氣 名衍率員工參加馬祖淨灘小旅行

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
運動行銷公司名衍成立20周年，帶領員工前往馬祖淨灘希望推動環保運動風氣。圖／名衍行銷提供
運動行銷公司名衍成立20周年，帶領員工前往馬祖淨灘希望推動環保運動風氣。圖／名衍行銷提供

國內知名運動行銷「名衍行銷股份有限公司」今年8月邁入20周年，創辦人黃成翰日前帶領員工參加馬祖淨灘小旅行，他表示，長期於台灣各地舉辦各類運動賽事，觀察20年來環境的變化，近年來也致力於環境保護、逐漸於賽事活動中減少一次性的垃圾，例如提供台灣製造的環保杯給參賽者，希望帶動環保運動的風氣。

名衍行銷重視ESG關心環保同時積極實踐企業社會責任，於日前特別以參加馬祖風景管理處所舉辦向海致敬的ESG淨灘小旅行，作為公司20周年慶員工旅遊活動。此次活動選定以馬祖跳島旅遊結合南竿與北竿兩處沙灘淨灘，將近30位的員工兩天合力撿拾超過1500公斤的海漂垃圾，包括寶特瓶、保麗龍、玻璃瓶與各類一般廢棄物。

創辦人黃成翰表示，希望透過每年的淨灘活動帶領公司團隊關注環境永續議題，將ESG的融為公司的DNA中，並落實於公司未來所舉辦的各種賽事中。

名衍行銷近年深耕台灣各地創意運動觀光，如長濱馬拉松、澎湖跳島101K自行車活動、日月潭櫻舞飛揚環湖馬拉松等，黃成翰表示在後疫情時代，運動觀光已是主流、更是國門開放後吸引國外觀光客的亮點行銷，而永續觀光更是未來的趨勢，2022年希望能募集10家企業一起以運動、淨灘讓國內旅遊更有意義。

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