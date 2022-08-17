馬斯克發豪語要買英超曼聯 只4小時就改口：只是玩笑話

全球首富、電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）今天在社群網站推特（Twitter）發文，說有關他要買下英超勁旅曼徹斯特聯隊一事只是玩笑話。

路透社報導，網友問他是否認真要買下曼聯時，馬斯克回說：「沒，這是推特上講了很久的笑話。我沒有要買任何球隊。」

Also, I’m buying Manchester United ur welcome — Elon Musk (@elonmusk) 2022年8月17日

No, this is a long-running joke on Twitter. I’m not buying any sports teams. — Elon Musk (@elonmusk) 2022年8月17日

約4小時前，馬斯克推文說，「我將要買下曼聯，不用客氣」，內文沒有更多訊息。部分曼聯球迷因不滿這支球隊近來球運不佳，過去曾在推特敦促馬斯克考慮出手買下來。

馬斯克才剛因為在短短4個月內宣布規模440億美元的推特公司收購案又反悔，而吃上官司。

路透社指出，由於馬斯克思維跳脫傳統，又常貼些不莊重的推文，有時很難判斷他是否在開玩笑。

曼聯是全球足壇最知名的球隊之一，但目前場上危機四伏，憤怒球迷要求目前掌控球隊的美國葛拉瑟（Glazer）家族退出。

這支北英格蘭球隊的主要推特帳戶有超過3200萬粉絲追蹤，而馬斯克第一則有關曼聯的推文4小時內有近40萬人按讚。