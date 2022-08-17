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辛辛那提網賽／球王保衛戰 梅德維夫過頭關

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
梅德維夫只要辛辛那提名人賽必須晉級8強，就能保住「球王」頭銜，今天也順利過頭關。 美聯社
梅德維夫只要辛辛那提名人賽必須晉級8強，就能保住「球王」頭銜，今天也順利過頭關。 美聯社

俄羅斯「世界球王」梅德維夫Daniil Medvedev）能否帶著世界第一身份尋求美網衛冕，就看辛辛那提名人賽能否打進8強，首輪輪空的他今天先過頭關，以6：4、7：5擊敗荷蘭對手范德贊舒爾普（Botic van de Zandschulp），晉級第三輪。

梅德維夫只要辛辛那提名人賽必須晉級8強，就能保住「球王」頭銜，他自評今天表現並非最佳，「第一盤打得很不錯，所有事情都有到位，我有3個破發點，第一局也完成破發，這就足夠拿下首盤。」但他認為第二盤打得不夠果決，雖先破發但也馬上遭回破，靠對手全場11次雙發失誤才拿下勝利。

梅德維夫是辛辛那提名人賽2019年冠軍，下戰他將碰剛在蒙特婁名人賽打進8強的美國保羅（Tommy Paul）和加拿大好手沙波瓦羅夫（Denis Shapovalov）的勝家，若是奪勝晉級8強，可能再碰蒙特婁遭遇過的澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）。

有機會重返球王寶座的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），溫布頓4強傷退後重回賽場，台灣時間明天早上7點迎接復出首戰，對手是克羅埃西亞克里奇（Borna Coric）。

梅德維夫 美網 Daniil Medvedev

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