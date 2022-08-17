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辛辛那提網賽／球迷披烏克蘭國旗被迫離場 引退役球星不滿

聯合新聞網／ 綜合報導
女球迷蘿拉（左）身披烏克國旗觀戰，卻被趕出場。 影片截圖
女球迷蘿拉（左）身披烏克國旗觀戰，卻被趕出場。 影片截圖

辛辛那提大師賽近日一場女單俄國內戰中傳出爭議，一名烏克蘭球迷於場邊身披烏克蘭國旗觀看比賽，卻遭到場上選手抗議，因此被大會驅逐出場，此事也遭到烏克蘭退役球星多格波洛夫（Alexandr Dolgopolov）批評。

上週日在卡琳斯卡婭（Anna Kalinskaya）與波塔波娃（Anastasia Potapova）的俄國內戰中，前者以7：5、6：1擊敗同胞，但在第1盤時，其中一名球員向主審提出抗議，聲稱觀眾席有球迷身披烏克蘭國旗，儘管該名球迷僅安靜觀戰，但工作人員勸說後仍拒絕收起國旗，最終被迫離開現場。

這位名叫蘿拉（Lola）的球迷在接受採訪時，表明自己就是為了支持烏國才這樣做：「這裡是美國不是俄羅斯，入侵他人國家就是不對。」當時雖然有其他球迷提及應尊重「言論自由」支持蘿拉，但主審仍引用大會規則，以她攜帶的國旗過大、超過18 x18英，影響旁人觀賽為由請她離場。

烏克蘭退役球星多格波洛夫事後則批評此事：「我的祖國正因野蠻暴力，因此淹沒在鮮血中，請尊重一下，沒有俄羅斯人會欺負一位身披烏克蘭國旗的沈默支持者。」更發起一項活動，希望球迷在美網接下來有俄國與白俄羅斯選手出場的比賽，都帶著烏國國旗到場。

烏克蘭 國旗 白俄羅斯 我的祖國

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