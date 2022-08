辛辛那提網賽／球迷披烏克蘭國旗被迫離場 引退役球星不滿

辛辛那提大師賽近日一場女單俄國內戰中傳出爭議,一名烏克蘭球迷於場邊身披烏克蘭國旗觀看比賽,卻遭到場上選手抗議,因此被大會驅逐出場,此事也遭到烏克蘭退役球星多格波洛夫(Alexandr Dolgopolov)批評。

上週日在卡琳斯卡婭(Anna Kalinskaya)與波塔波娃(Anastasia Potapova)的俄國內戰中,前者以7:5、6:1擊敗同胞,但在第1盤時,其中一名球員向主審提出抗議,聲稱觀眾席有球迷身披烏克蘭國旗,儘管該名球迷僅安靜觀戰,但工作人員勸說後仍拒絕收起國旗,最終被迫離開現場。

Watching the communist @WTA at work was something…they made her leave for silently protesting the Russian Invasion. @CincyTennis @TheDolgo pic.twitter.com/prUzMpLmyC