橄欖球／新北市議長盃開打 25隊齊聚真理大學競技

由新北市橄欖球委員會主辦，真理大學運動管理學系承辦的「111年新北市議長盃橄欖球錦標賽」今天起為期兩天在真理大學舉行預賽，此次賽事由新北市橄欖球主任委員，同時也是新北市現任市議員蔡錦賢特別爭取預賽在淡水真理大學舉行，象徵淡水是台灣橄欖球發源地精神。

此次競賽分為國中組、高中組與社會組三個組別，共計25支隊伍近五百位選手參與此次競賽，上午十時舉辦開幕典禮，新北市市議員蔡錦賢、真理大學校長陳奇銘、真理大學董事長林博彥與真大多位行政主管蒞臨該校操場為選手加油打氣，預賽成績揭曉後將於本月20日至23日在板橋體育場進行決賽。

此次主辦的新北市橄欖球委員會副主任委員，同時擔任真理大學運動管理學系教授的呂銀益說：「橄欖球與美式橄欖球的最大差異為，美式橄欖球的球是往前傳，而橄欖球運動是往後傳。因為橄欖球的運動會有肢體的碰撞，為了保護球員所以有許多賽事規則需要遵守。」

呂銀益曾是橄欖球國家代表隊的一員，年輕時的他代表國家參賽拜訪超過一百多個國家，對於橄欖球運動始終充滿熱情，且真大運管系的畢業校友每年還是會不定期回母校找呂教授與學弟妹們一起校園較勁橄欖球。

此次競賽開始前還特別邀請新北市淡水分局犯罪預防官林慶宏，為現場選手針對近日國人被詐騙至柬埔寨的熱門話題進行防範宣導，林慶宏期許同學培養好的運動習慣，讓運動產生的多巴胺帶領大家有好的睡眠且遠離憂鬱，這才是美好人生的開始。