英超／剛放鳥推特 馬斯克又發豪語要買下「紅魔」曼聯

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）今天表示，他將買下英格蘭超級足球聯賽（Premier League）的曼徹斯特聯隊（Manchester United Plc）。

全球首富馬斯克過去有在推特上亂放砲的紀錄，所以目前並不清楚他是不是真的有意收購英超名門曼聯。

馬斯克的推文寫道：「我將要買下曼聯，不用客氣喔。」

曼聯是全球最受歡迎的足球隊之一，他們曾在英超奪冠20次，是英超奪冠次數最多的球隊；在全球俱樂部賽事最高殿堂的歐洲冠軍聯賽（ChampionsLeague）也曾3度拿下冠軍。

曼聯目前由美國的葛拉瑟 （Glazer）家族掌控，他們目前尚未對此做出回應。

截至今天股市收盤，曼聯的市值達20.8億美元（約新台幣630億元）。

由於曼聯近年表現並不理想，球迷對葛拉瑟家族十分不滿。葛拉瑟家族是在2005年，以7.9億英鎊（約新台幣289億元）買下曼聯。

曼聯去年試圖與其他幾隊自立門戶，成立歐洲超級聯賽（European Super League）但失敗收場，讓反葛拉瑟家族的聲浪達到最高峰。

部分粉絲敦促馬斯克別收購推特（Twitter），改買曼聯。馬斯克原本談定以440億美元買下推特，但突然反悔，因此鬧上法庭。