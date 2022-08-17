高球／對抗LIV重金挖角 伍茲邀約世界前20名好手商討

美國男子職業高球巡迴賽（PGA）與新成立的高爾夫球職業賽LIV巡迴賽間的對抗愈演愈烈，美國高球傳奇名將老虎伍茲（Tiger Woods）在近日就與數名名將碰面商討美巡賽的未來，以及如何在與LIV的對抗中讓球員持續成長。

由沙烏地阿拉伯公共投資基金會出資成立的LIV巡迴賽，今年6月在英國倫敦展開賽史首場賽事，由於狂砸錢挖角的舉動讓他們與PGA間的鬥爭愈演愈烈，PGA也在日前祭出了跳槽禁賽令，不過多數PGA名將也都忍住LIV的金錢誘惑，甚至自願挺身與之對抗。

PGA美巡賽與LIV巡迴賽間的對抗愈演愈烈。 美聯社

美國傳奇名將老虎伍茲在近日就陸續與多位名將碰面，商討與LIV對抗的策略和對於未來的規劃，包括福勒（Rickie Fowler）、麥克羅伊（Rory McIlroy）、湯瑪斯（Justin Thomas）、坎特雷（Patrick Cantlay）等人都預計將出席與伍茲的會議。根據消息人士指出，伍茲計畫與數名世界排名前20名的名將和具有各方面影響力的球員會面，以確保他們在PGA的未來方向能夠有共識。

資金雄厚的LIV，在成立後就對於美巡賽好手祭出金錢攻勢，包括2座大滿貫賽冠軍的前球王強森（Dustin Johnson）就在加入LIV後獲得1.5億美元的報酬，至於伍茲則是傳出拒絕了LIV提供約7至8億美元的酬勞，展現對於PGA的忠誠。