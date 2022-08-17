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自行車／蘇花公路自行車系列活動 20日同遊舊台9線 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
蘇花公路自行車系列活動將於20日登場。圖／中華民國自行車協會提供
蘇花公路自行車系列活動將於20日登場。圖／中華民國自行車協會提供

「蘇花改」於107年陸續通車後，舊的台9線蘇花公路因車流量降低，逐漸轉型成為觀光型道路，遂成為自行車運動愛好者最愛的挑戰路線，於今年8月20日登場的「蘇花公路自行車系列活動」，將帶領車友同遊「蘇澳至東澳段」台9舊蘇花公路段，重新賦予這條具歷史意義公路全新的單車遊憩價值，一個全家人都可以參加的暑期單車活動。

由教育部體育署、宜蘭縣體育會共同指導，中華民國自行車騎士協會、中華奧林匹克委員會聯合主辦的「蘇花公路自行車系列活動」，包括「DOSUN蘇花公路爬坡計時挑戰賽」、「DOSUN蘇花公路電輔趣味賽」、「DOSUN蘇澳村白米村漁港風情騎遊」，「DOSUN蘇澳兒童滑步車趣味賽」，全方位滿足挑戰、休閒、家庭成員的單車活動。

「爬坡計時挑戰賽32K」將於20日上午8時，由蘇澳蘇西公園鳴槍出發，舊蘇花路口（計時放行點）、南方澳觀景台、坡頂明隧道（計時點）、東澳加油站（計時點）後原路折返，總里程約32公里。

比賽方式是以下列兩路段計時時間加總，時間最短者為優勝，下坡路段不計時。第一計時路段是舊蘇花路口到坡頂明隧道，約 9公里；第二計時路段是東澳加油站到坡頂明隧道，約 6公里，分為競賽組、挑戰組及E-Bike三組。

蘇花公路自行車系列活動將於20日登場。圖／中華民國自行車協會提供
蘇花公路自行車系列活動將於20日登場。圖／中華民國自行車協會提供

截至目前，共有來自美國、加拿大、日本、德國、英國、香港等國家的選手報名參加，2020年台灣登山王KOM自行車挑戰亞軍特倫切夫（Christian Trenchev）、前環台賽國手王景徽，以及宜蘭全運女子公路賽金牌陳姿吟等好手，都將出席賽事，精采可期。

「蘇澳兒童滑步車趣味賽」分為2、3、4、5、6歲組，20日上午10時開放賽道練習，10點30分開始比賽，取各組前六名頒發獎盃及獎狀。為鼓勵小車手快樂參與及安全騎乘，將頒發「小小團隊獎」及「小小精神獎」。

今年是觀光局「自行車旅遊年」，位於宜蘭的「濱海自行車道」路線沿著太平洋騎乘，沿途遠眺龜山島非常引人入勝，「蘇澳白米村漁港風情騎遊」將帶領車友造訪蘇澳「白米木屐村」，以及著名的冷泉，暢遊「南方澳漁港」小鎮。

從蘇澳蘇西公園出發後，沿途慢遊蘇澳小鎮、白米木屐村、永樂車站、蘇花改下自行車道、白米河畔自行車道、「蘇東隧道」自行車道、南方澳漁港巡禮、南天宮、內埤海灘、豆腐岬、鄉間小道回到蘇澳蘇西公園，約 18 公里。

環台賽 體育署 騎士

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