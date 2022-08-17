辛辛那提網賽／時代的眼淚！大小威廉絲首輪出局

美國女網傳奇小威廉絲（Serena Williams）已宣布今年美網後退役，選手生涯到數的她今天和英國「天才少女」瑞度卡努（Emma Raducanu）在辛辛那提網賽首輪強碰，最終由19歲的英國小將勝出，小威最終站就是月底登場的美網。

瑞度卡努去年美網寫下會外賽一路打進決賽的驚奇旅程，且以一盤未失姿態奪冠，知名度水漲船高；辛辛那提網賽是美網前重要熱身賽，11月才要滿20歲的瑞度卡努首輪就抽到年紀長一倍的小威，跨世代對決成首輪的焦點賽事。

瑞杜卡努第二盤賞給小威「貝果」。 美聯社

小威落敗後揮手向球迷告別。 美聯社

美網要尋求衛冕的瑞度卡努，今天首盤以6：4先下一城，第二盤更是表現完美，整盤沒出現非受迫性失誤，直接賞給小威「貝果」，以6：0強勢挺進第二輪，下戰將碰另一位前「世界球后」、白俄羅斯好手雅莎蘭卡（ Victoria Azarenka）。

今天勝利不過是瑞度卡努本季的第12勝，她表示很榮幸和小威交手，「我想我們都要向小威驚人的生涯致敬，非常感恩在我們生涯能有和她交手的經驗，她完成的一切都啟發了我，能和她同場對陣真的是很大的榮幸。」

42歲的姊姊大威廉絲同樣是一輪遊。 路透社

40歲的小威落馬，42歲的姊姊大威廉絲（Venus Williams）也沒能闖關，同天以5：7、1：6不敵捷克好手普莉絲可娃（Karolina Pliskova），姊妹倆都在首輪出局。