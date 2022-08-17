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辛辛那提網賽／詹皓晴出師不利 連兩戰一輪遊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
詹皓晴和日本搭擋青山修子多倫多女網賽首輪出局，今天在辛辛那提女網賽又是「一輪遊」。 截圖自詹皓晴粉絲團
詹皓晴和日本搭擋青山修子多倫多女網賽首輪出局，今天在辛辛那提女網賽又是「一輪遊」。 截圖自詹皓晴粉絲團

聖荷西女網賽打進本季第一場決賽，我國女網好手詹皓晴和日本搭擋青山修子卻沒能延續氣勢，多倫多女網賽首輪出局，今天在辛辛那提女網賽又是「一輪遊」，不敵白俄羅斯好手雅莎蘭卡（Victoria Azarenka）／突尼西亞名將加博（Ons Jabeur）。

雅莎蘭卡和加博單打都有亮眼成績，33歲的雅莎蘭卡是兩度澳網冠軍，美網也曾3闖決賽；加博今年溫布頓也打進決賽，寫下突尼西亞新頁，世界排名最高曾到第2位。

兩位名將雙打聯手，今天一下場就破了台日組合發球局；台日搭擋雖也兩度回破，但自己發球局只有第3局保住，整盤4度遭突破下以3：6失守。

第二盤台日組合率先破發，且是連續突破雅莎蘭卡和加博發球局，但3：0領先卻沒維持，反遭對手連破帶保橫掃6局，台日組合只能以再一個3：6讓出勝利。

詹皓晴出師不利，辛辛那提網賽的「台將希望」只剩姊姊詹詠然，她和澳洲老將史托瑟（Samantha Stosur）繼今年法網和溫布頓後再合拍，首輪將碰今年澳網打進決賽的哈薩克、巴西聯軍丹妮莉娜（Anna Danilina）／瑪伊亞（Beatriz Haddad Maia）。

詹皓晴 澳網

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