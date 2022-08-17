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自行車／宇老真的是讓人又愛又恨的單車路線

運動筆記／ Tina Tsai

聽說來宇老要吃臭豆腐，但我已累到吃不下了。竹60開始一直爬(走右邊)到宇老觀景台，19公里的距離爬升1200左右，陡坡不間斷，真的會騎到受不了！但這也是長爬坡訓練的好地方。

之前為了騎武嶺，我們選擇去宇老練習，一方面坡度有，長度也夠，雖然練不到高海拔(我是不會有高山反應的人)，但一直爬喘起來也是累歪歪。我們都是4+2開車到內灣再開始騎乘。(路邊、尖石鄉公所…停車都蠻方便)。停好車前往萊爾富(計時點)，做好補給後，準備各自努力💪。👇不久前在「觀霧」遇到的女車友，沒想到再次巧遇。

一開始我就跟不上大家，那就照自己的速度前進，錦屏大橋之前坡度還行，但到了橋之後路開始越來越陡，左手邊可以看到美景，雖然爬的很喘。

沿途還會路過「青蛙石」以前常常會在這邊休息一下…因為坡真的爬不停。越往上爬旁邊風景開始有了變化。👇開始經過竹林(上次照片)

騎到大概11公里左右可以到達「金財商店」在這邊我就真的會停一下⋯⋯因為聽說這邊開始8公里爬600。

接下來的路….陡到不太會抽車的我，都忍不住站起來了，尤其是到了右手邊看起來很美的「磁磚」圖騰。

那邊真的是煎熬….但這段熬過後就比較緩和….接著就來到「命運的交叉口」。

右邊-500公尺(後段250公尺陡坡)左邊-2公里(緩上)我第一次來，聽到有陡但是短，我毫不考慮選擇「右邊」所以目前還沒走過「左邊」上😄前面是先有一個下坡，再來遇到一個左轉開始爬，尤其最後那ㄧ陡真的是今天的「壓軸」，但ㄍㄧㄥ一下就過了。宇老終於到了…..

這19公里真的不是蓋的…..。如果說，清境到武嶺跟宇老比我真的覺得宇老比較硬，因為好熱又好陡….

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