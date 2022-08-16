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路跑／橫跨3地772人參與 夏日熱血康軒300K落幕

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
南京康軒響應這次的線上路跑活動。圖／康軒文教集團提供
南京康軒響應這次的線上路跑活動。圖／康軒文教集團提供

炎炎夏日中，你會選擇甚麼方式來消暑呢？熱愛運動且以運動為企業文化的康軒文教集團，有近800名員工選擇用揮灑汗水的線上路跑來消暑，康軒從7月16日到8月15日舉辦為期一個月「夏日熱血、康軒300K」的線上路跑活動，在日前正式落幕。

這次活動分300公里組及120公里組，採分散各地、各自完成、線上統計的方式進行，活動一公告，就獲得集團員工的熱烈響應；橫跨中國大陸、台灣、泰國三地共772位員工報名參與，氣氛非常熱烈，最終第1名在31天跑了945公里。

這次線上路跑已是康軒第4次舉辦，第一次是2020年的1月份， 24位熱愛跑步的員工私下組成兩隊PK，看那一隊在一個月的時間跑的公里數多，比賽還沒結束就引起其他員工不滿「為什麼沒揪我？」因此2月份馬上辦理第二次比賽，這次人數增加到42人、分成3隊比賽。

儘管2021年因疫情嚴峻而停辦，但今年疫情已緩和，加上政府鼓勵民眾常態生活，活動推出後，引起廣大的迴響，由於參賽人數眾多，康軒大家長、董事長李萬吉特別提醒，跑步是為了健康，千萬不要因一時熱血或衝動而報名，務必要有所練習才能參賽，活動6月底完成報名後，留半個月的時間給大家練習並讓身體逐漸適應跑步的強度。

由於考慮每一位參與者身體素質不一，所以只要求以每公里／8分鐘的速度完成即可，也因每位員工的工作及生活作息時間不同，因此鼓勵善用時間分段完成，可以清晨跑、傍晚跑；有些夜貓族甚至是選擇晚上9點以後跑，只是每次上傳的跑步記錄不得低於3公里。

康軒長年推動積累的運動文化，已厚植在每一位員工身上，即使已離職或退休，依舊能保持規律的運動習慣，集團有舉辦任何運動賽事，都會通知離退休員工，歡迎他們回來與大家一起活動。

本次線上路跑的第一名就是一位已離職的員工，31天完成了945公里，他賽後表示，在康軒任職期間所養成規律的運動習慣讓他受益匪淺，在因齡屆退後，還能有健康的身體、充足的體力，到處趴趴走，充分的享受退休生活。

長年熱衷參與鐵人三項比賽的董事長李萬吉，也為此次的線上路跑活動提供了豐富的獎品，挑戰組完成300公里的贈送一雙有馬拉松神鞋之稱的跑鞋；體驗組完成120公里的贈送2000元的運動禮券。

李萬吉表示，這次參與跑步活動的772位康軒員工，幾乎都是因規律的運動習慣而跑；也只有在康軒長期型塑的運動氛圍與文化下，才會有這麼多的員工樂此不疲、踴躍參賽。

泰國康軒也參與這次2022熱血300K活動。圖／康軒文教集團提供
泰國康軒也參與這次2022熱血300K活動。圖／康軒文教集團提供
台灣康軒董事長李萬吉（中）領跑。圖／康軒文教集團提供
台灣康軒董事長李萬吉（中）領跑。圖／康軒文教集團提供

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