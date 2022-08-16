體表會相隔一年復辦 玖壹壹、動力火車登場演出

教育部體育署今天舉辦「SUPER STAR體育表演會」啟動記者會，教育部次長兼代理署長林騰蛟表示，因疫情而停辦一年的「SUPER STAR體育表演會」將於今年9月17日在台北小巨蛋登場，傳承往年核心「跨界」，邀請29組體育團隊、3組超強卡司，以及朱宗慶打擊樂團，集結台灣各地優秀體育專業與藝文團隊跨界超強聯手，打造體育表演盛典。

在今天記者會中邀請了第一次登上體表會舞台的健美團隊搶先演出，以健康、吸睛的體態展現出力與美的極致，為2022體育表演會率先暖身，也象徵今年體育表演會的蛻變求新與精彩奪目。

體育表演會為9月9日國民體育日系列活動之一，一年比一年收到更多迴響，佳評如潮，有愈來愈多民眾支持專業體育項目的多元表現，代理署長林騰蛟表示，今年體育表演會在舞台設計上，以運動項目核心內容為主軸量身打造，融入許多專業器材，將格鬥賽事正式規格的八角鐵籠以及大型極限運動U型台搬進小巨蛋，讓演出團隊能夠展現出運動場上的競賽情節，並首度使用貫穿舞台的連續型LED，創造滿版大畫面的視覺衝擊。

今年邀請29組頂尖體育團隊跨界聯合演出，其中因健身風氣日漸盛行，作為首度參與體育表演會演出的健美、健力節目將滿足民眾好奇心，成為最大飽眼福的亮點節目，另外，印地安棒與動物流將跨界與享譽國際的朱宗慶打擊樂團共同演出，讓觀眾能看見音樂與運動，以節奏感作為共同語言，演出難得一見的精彩內容。

今年活動主持人由Lulu黃路梓茵擔綱，而舞台魅力十足的玖壹壹更以國民體育日代言人的身份，擔任中場表演嘉賓，並結合跆拳道節目熱力演出，將激盪出氣勢爆棚的花火；壓軸則邀請到演出爆發力極佳的動力火車與阿爆，將於活動尾聲透過振奮人心的曲目與歌聲，與現場的觀眾朋友們一起為台灣體壇的健兒們帶來最大的鼓勵與喝采。

體育表演會將於8月20日下午1點正式開放網路免費索票，有興趣民眾請上網搜尋活動官網「i 運動」(https://isports.sa.gov.tw/)，9月17日當天無法親臨現場的觀眾們也不要太失望，體育表演會將於當天晚上7點於年代MUCH台、中視新聞台、壹綜合MOD頻道、i運動YT及FB粉絲團、MOE SPORTS等平台進行轉播，讓所有觀眾都能即時收看精采絕倫的現場演出實況。