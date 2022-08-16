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足球／女足亞俱盃首戰 蘇育萱梅開二度藍鯨勝緬甸

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台中藍鯨在AFC亞洲女子俱樂部錦標賽第一場比賽3：2擊敗緬甸ISPE WFC。圖／中華足協提供
台中藍鯨在AFC亞洲女子俱樂部錦標賽第一場比賽3：2擊敗緬甸ISPE WFC。圖／中華足協提供

AFC亞洲女子俱樂部錦標賽第一場比賽由台中藍鯨女足隊出戰緬甸ISPE WFC，15日因天候不佳，連續閃電因此延賽至泰國時間今天10點補賽，最終台中藍鯨在蘇育萱梅開二度領軍下，就以3：2勝出拿下首勝。

台中藍鯨蘇育萱表示，把握昨天比賽21分鐘的時間，除了有多次出腳的機會也已了解對手的球路及比賽節奏，所以今天比賽開始短短7分鐘，便在第28分鐘率先得分。

比賽第32分鐘台中藍鯨女足隊趁勝追擊由背號6號席拉萬茵樂敏拿下第二顆進球，緬甸ISPE WFC在第33分鐘快速展開攻勢，由隊長回敬台中藍鯨女足隊一分。

下半場進入拉鋸戰，第56分鐘緬甸ISPE WFC率先進球，雙方暫時平手，比賽時間來到第60分鐘席拉萬以個人能力吸引守備注意，橫向傳球給蘇育萱順利推進球門，最終比賽以3：2台中藍鯨女足隊取得第一勝。

泰國時間21日晚上6點，藍鯨女足隊將對上泰國亞洲研究學院女足隊（CAS），總教練呂桂花表示，對方球隊有多名球員被選進2022年東南亞錦標賽女足國家隊，更在賽前多招募兩名國家隊成員入陣。

除此之外該球隊在泰國女子足球聯賽今年賽季全勝不敗的成績，是個非常難對付的球隊。台中藍鯨女足隊將觀摩後天泰國亞洲研究學院（CAS）與緬甸ISPE WFC的比賽，力拚取得東亞區小組賽第1名晉級決賽圈。

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