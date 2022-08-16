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麟洋配赴日奮戰前來這 運發局長勉學子:為自己打場好球

聯合報／ 記者王慧瑛徐如宜／高雄即時報導
「麟洋配」王齊麟、李洋現身，讓夏令營學員為之瘋狂。圖／高雄市運發局提供
「麟洋配」王齊麟、李洋現身，讓夏令營學員為之瘋狂。圖／高雄市運發局提供

去年東京奧運我國麟洋配奪下男雙金牌，拿到羽球史上最佳成績，振奮國人並帶動全台羽球熱潮。土銀暑期青少年羽球夏令營在高雄開訓，李洋、王齊麟現身示範羽球發球攻守等動作，兩人即將前往日本大阪參加2022年世界羽球錦標賽，鬥志十足。

這場羽球夏令營昨天在高雄市豐嶸神力羽球館熱鬧開訓，高雄市運動發展局長侯尊堯說，過去2年新冠肺炎疫情讓大家悶壞了，運動是最好抗體，「與其一個人運動，不如一起更好」，鼓勵學員珍惜7天營隊時光，為自己打一場好球。

土地銀行秉持企業社會責任理念，推展體育長達45年，今年為回饋南部地區學子，到高雄舉辦青少年羽球夏令營，邀請家扶學童免費參加。

土地銀行副總經理邱天生、豐嶸建設董事長谷寶華、運發局長侯尊堯、高雄市羽球委員會主委張漢中、立委許智傑及林岱樺等都出席助陣。

侯尊堯說，土銀長期支持台灣羽球運動，孕育出奧運男雙金牌麟洋配，讓人看見台灣羽球實力，感謝豐嶸建設提供優質的羽球館作為7天活動場地，運發局也會努力照顧運動員，成為最佳後盾。

土地銀行副總經理邱天生指出，夏令營由土地銀行培育訓練的國家級選手擔綱教練，教導一系列羽球基本常識、動作及步法，也安排廉政宣導，以輕鬆活潑方式推展羽球運動。

開訓典禮重頭戲就是奧運金牌組合「麟洋配」李洋、王齊麟登場，他們以親切的大哥哥形象，示範各項羽球發球攻守等基本動作，還有一場示範賽，讓青少年球員及家長看了直呼過癮，兩人即將出發前往日本大阪參加2022年世界羽球錦標賽，出國奮戰前抽空挺公益，要提振國內羽球風氣。

運發局指出，2020年新開幕的豐嶸神力羽球館位於高雄鳥松區，占地約2000坪，由豐嶸建設集團斥資打造，場地寬敞舒適，室內羽球場20座共計可以容納約200人，室內全場空調運轉，光線良好不刺眼，館外圍提供許多平面汽機車停車格。

「麟洋配」王齊麟、李洋現身，讓夏令營學員為之瘋狂。圖／高雄市運發局提供
「麟洋配」王齊麟、李洋現身，讓夏令營學員為之瘋狂。圖／高雄市運發局提供
為提倡青少年暑期正當休閒活動，土地銀行一年一度「健康快樂、公益圓夢」羽球夏令營15日在高雄市豐嶸神力羽球館開訓。圖／高雄市運發局提供
為提倡青少年暑期正當休閒活動，土地銀行一年一度「健康快樂、公益圓夢」羽球夏令營15日在高雄市豐嶸神力羽球館開訓。圖／高雄市運發局提供
「麟洋配」王齊麟、李洋現身，讓夏令營學員為之瘋狂。圖／高雄市運發局提供
「麟洋配」王齊麟、李洋現身，讓夏令營學員為之瘋狂。圖／高雄市運發局提供
為提倡青少年暑期正當休閒活動，土地銀行一年一度「健康快樂、公益圓夢」羽球夏令營15日在高雄市豐嶸神力羽球館開訓。圖／高雄市運發局提供
為提倡青少年暑期正當休閒活動，土地銀行一年一度「健康快樂、公益圓夢」羽球夏令營15日在高雄市豐嶸神力羽球館開訓。圖／高雄市運發局提供
高雄市運動發展局長侯尊堯說，過去2年新冠肺炎疫情肆虐，讓許多人生活方式變宅，簡直「悶壞了」，運動是最好抗體。圖／高雄市運發局提供
高雄市運動發展局長侯尊堯說，過去2年新冠肺炎疫情肆虐，讓許多人生活方式變宅，簡直「悶壞了」，運動是最好抗體。圖／高雄市運發局提供
土地銀行副總經理邱天生說，夏令營教練是以土銀培育訓練的國家級選手擔綱，陣容堅強。圖／高雄市運發局提供
土地銀行副總經理邱天生說，夏令營教練是以土銀培育訓練的國家級選手擔綱，陣容堅強。圖／高雄市運發局提供
為提倡青少年暑期正當休閒活動，土地銀行一年一度「健康快樂、公益圓夢」羽球夏令營15日在高雄市豐嶸神力羽球館開訓。圖／高雄市運發局提供
為提倡青少年暑期正當休閒活動，土地銀行一年一度「健康快樂、公益圓夢」羽球夏令營15日在高雄市豐嶸神力羽球館開訓。圖／高雄市運發局提供

羽球 麟洋配 李洋

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