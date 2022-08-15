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辛辛那提名人賽／相隔5年回歸 納達爾不在意重返球王

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
納達爾出席記者會。 法新社
納達爾出席記者會。 法新社

「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）溫布頓4強賽因腹傷退出，本周辛辛那提名人賽回歸，且有機會重登「世界球王」，但他強調排名雖可貴，身體狀況仍放第一位。

納達爾若能在辛辛那提奪冠，加上目前俄羅斯「世界球王」梅德維夫（Daniil Medvedev）8強前落馬，「西班牙蠻牛」就能重返世界第一，他承認這並非自己預期，「有機會再登世界第一意義重大，這是我沒想過能再發生的事情。」

納達爾表示，現在的重點並非排名，而是保持健康，能投身想要參加的賽事，「我會盡全力投入每一場比賽，能不能重登世界第一不是那麼重要，但如果發生我也會很開心，會非常高興。」

前一度參加辛辛那提名人賽已是2017年，36歲的納達爾表示，傷後回歸第一站，不能期待一開始就能進入高水準的狀態，必須盡一切所能先贏下第一場球，相信經過幾場比賽洗禮，就可以重新找到競爭力和對賽場的感覺。

納達爾名列辛辛那提名人賽第2種子，本季已累積4冠的西班牙名將透露，溫布頓受傷的腹部有些撕裂狀況，每次發球可能都會受影響，自己可能會保守些，希望能能健康順利完成接續的硬地賽事。

納達爾 溫布頓 Daniil Medvedev

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