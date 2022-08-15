網球／英國政府拉攏入籍？約克維奇拒絕：不想改變命運

聯合新聞網／ 綜合報導
約克維奇近日在一訪談中提到曾經有考慮歸化成英國人一事。（路透）
約克維奇近日在一訪談中提到曾經有考慮歸化成英國人一事。（路透）

前球王約克維奇（Novak Djokovic）近日在一訪談中提到曾經有考慮歸化成英國一事，他表示儘管這個提議非常吸引人，但他不想去改變上天已經幫他決定好的事。

2020年約克維奇曾承認英國政府有詢問他是否有意願成為英國人，不但當時他還是拒絕這個選項，近日他在受訪時再次提起此事，他表示自己14歲時英國政府就有問他們全家是否願意歸化。

「對我父母來說，這確實是非常誘人的提案，因為他們就能找到更好的工作、買更大的房子、過上更好的生活，這確實是很好的提案。」

至於最終為何仍選擇放棄，約克維奇坦言，「不是因為我覺得那樣做是不對的，畢竟誰知道每段旅程會把我們帶往何處呢？我單純只是覺得生命會自然幫我們安排好一切，一切順其自然就好。」

英國 父母

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