籃球／興富發冠名 登峰造極青年賽下月開戰

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
興富發集團冠名贊助「登峰造極青年籃球邀請賽」，中華文化教育暨體育交流促進會祕書長李玉龍（左）和興富發集團執行長陳彥伯合影。圖／促進會提供
興富發集團冠名贊助「登峰造極青年籃球邀請賽」，中華文化教育暨體育交流促進會祕書長李玉龍（左）和興富發集團執行長陳彥伯合影。圖／促進會提供

下月22日登場的2022年登峰造極青年籃球邀請賽，今年再增添夥伴，主辦單位中華文化教育暨體育交流促進會今天宣布，興富發集團將挹注資源，讓已為人所知的登峰造極高中、大專籃球賽事，得到持續茁壯的動力。

中華文化教育暨體育交流促進會（簡稱促進會）除舉辦籃球邀請賽，今年也增加排球賽事。促進會祕書長李玉龍表示，近年來促進會所舉辦的球類活動，深獲廣大群眾支持與喜愛，9月即將來臨的青年籃球邀請賽，能夠讓企業界看到促進會過往為學生體育的用心。

李玉龍感謝興富發集團願大力支持，參與冠名今年的賽事，讓「2022興富發登峰造極青年籃球邀請賽」好上加好，也代表促進會理事長李述藺及促進會志工同仁們致上誠摯感恩。

今年賽事9月22到29日在台北體育館登場，興富發建設執行長陳彥伯表示，登峰造極青年籃球邀請賽創造獨特風格魅力，參賽高中與大專男、女學校皆為甲級聯賽前8強隊伍（大專女前6），在有限的資源上，要求賽務質量達到一定要求，且在活動過程中，更看到球員們努力展現自我。

陳彥伯提到，因為主辦方的用心，以及球員們運動家的精神，很符合興富發集團企業文化—活力、誠懇、謙卑、賓至如歸的特質，這次透過台北市體育局引薦，與中華文化教育暨體育交流促進會結為合作伙伴，希望借重體育局發揮在地體育環境優勢，提供籃球運動的交流平台，攜手中華文化教育暨體育交流促進會，共同推動基層學生運動，為台灣體壇埋下希望的種子。

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