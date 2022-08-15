高球／前進美巡賽PGA 俞俊安一圓20年美夢

台灣旅美高球好手俞俊安在8月11日剛過24歲生日，今天確定獲得新賽季美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）參賽資格，等了20年終於夢想成真。俞俊安表示，期待著下個賽季的到來。

俞俊安過去在美國亞利桑那州立大學的學生球員生涯中，曾在2020年11月世界業餘高球世界排名躍居第一，而在2021年首屆美巡賽大學排名獲得第4名後，取得光輝國際巡迴賽的參賽資格。

光輝國際巡迴賽屬於PGA次巡賽，次巡賽例行賽結束後，排名前25名的球員將獲得下季美巡賽的參賽資格，俞俊安首季兩度闖進前5，包括1次亞軍，今年第2個球季，同樣也有奪冠機會，共奪得2次亞軍和1次第3名，在本季次巡賽例行賽結束，俞俊安積分排名第20名，確定躋身下季美巡賽行列。

「這太不可思議了，對我來說是夢想成真。」俞俊安在收到美巡賽會員卡後接受大會訪問時透露，「從我5歲開始，從我剛開始打高爾夫開始，我就一直夢想著這一刻，現在是夢想成真，我期待著下個賽季的到來。」

在觀看了大學教練瑟蒙德（Matt Thurmond）的祝賀視頻後，俞俊安忍不住哭了出來，終於等到夢想實現的這一天，他坦言：「現在有很多情緒，從大學到現在，我經歷了很多，20年是很長的時間。」

俞俊安加入東京奧運高球銅牌得主潘政琮的行列，成為歷史上第2名透過次巡賽獲得美巡賽參賽資格的台灣球員，兩人將在今年9月中起登場的2022-2023年美巡賽季一同出賽。