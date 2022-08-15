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羽球／5項能力評價女單選手 主持人大讚戴資穎：手法太美

聯合新聞網／ 綜合報導
台北羽球公開賽冠軍賽昨天於和平籃球場舉行，女子組單打中華台北戴資穎（圖）擊敗日羽聯邀請兩位播客主持人分析女單選手，戴資穎獲大力稱讚。 聯合報系資料照／記者曾原信攝影
台北羽球公開賽冠軍賽昨天於和平籃球場舉行，女子組單打中華台北戴資穎（圖）擊敗日羽聯邀請兩位播客主持人分析女單選手，戴資穎獲大力稱讚。 聯合報系資料照／記者曾原信攝影

2022年羽球世錦賽22日在東京點燃戰火，日前羽聯邀請兩位播客主持人分析女單選手，其中一位主持人透露自己最欣賞戴資穎在場上的策略，另一位則表示她的擊球手法太美了。

「The Badminton Podcast」兩位主持人Henry與Jeff，將選手五項能力進行分析，首先談到攻擊的部分，Jeff認為泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon）進攻招式變化莫測、殺球也相當犀利，Henry則點出因傷退出世錦賽的印度球后辛德胡（Pusarla Venkata Sindhu）殺球能力也非常出色。

論及防守，兩位主持人都選了日本好手山口茜，Jeff大讚她是現今女單選手中回球能力最佳的選手，Henry則認為奧原希望雖然身形嬌小，但防守功力一流。腳步上兩人都選擇中國球員，Henry指出，何冰嬌的步法有男子球員的風格、很容易就能追到球，而Jeff認為陳雨菲步法較連貫。

至於技巧方面，Henry將依瑟儂在場上的姿態比喻成跳芭蕾舞，非常優雅。Jeff則認為戴資穎是自己心目中的首選，還誇張表示「所有人、男人、女人、小孩、阿公、阿嬤、叔叔、嬸嬸，每個人只要拿起羽球拍都會想要擁有與她一樣的技巧。真的，她的手法太美了。」

Henry隨後補充，自己最欣賞戴資穎的是她在場上的策略，尤其是在網前的戰術，「當她在網前掌握優勢──她也非常擅長這件事，常常把對手調動得滿場跑。」Jeff則表示很喜歡西班牙女將馬琳（Carolina Marin），認為她總是能正確地算準攻擊時機，這一點非常聰明。

戴資穎 羽球 世錦賽

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