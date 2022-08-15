快訊

獨／每百人1到2人發生「新冠反彈」 指揮中心建議這樣做

初蓋大樓就出事！高雄7透天厝變危樓 建商致歉：借錢賠到底

獨／小資看過來！證交所宣布：盤中零股撮合時間「縮至1分鐘」

高球／盼到俞俊安攜手征PGA 潘政琮興奮：台灣沒有再等30年

中央社／ 台北15日電
俞俊安取得下季PGA的參賽資格。（PGA TOUR提供） 中央社
俞俊安取得下季PGA的參賽資格。（PGA TOUR提供） 中央社

台灣旅美高球好手俞俊安取得下季美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）的參賽資格，東京奧運高球銅牌得主潘政琮今天也相當期待，兩人將在今年9月中起2022-2023美巡賽季一同出賽。

光輝國際巡迴賽屬於PGA次巡賽，次巡賽例行賽結束後，排名前25名的球員將獲得下季美巡賽的參賽資格，本季為俞俊安次巡賽第2個賽季，曾3度闖進前3名，其中2次以第2名作收，1次名列第3，在例行賽封關戰之前，積分排名暫居第18，因封關戰遭到淘汰，排名預計小跌至第20。

俞俊安靠著本季在次巡賽優異表現，獲得新賽季美巡賽的門票，俞俊安開心地在臉書上發文：「美巡賽我來了。」潘政琮也在文章下方留言：「終於等到你。」

潘政琮聯邦盃季後賽首戰無緣晉級，結束第6個美巡賽季，他今天一早興奮地在臉書分享好消息，他說：「今天最高興的是俊安正式成為美巡賽的會員，將在9月中開始的2022-2023美巡賽季會與我一起出戰，我相信美國大學NCAA的系統，為他做了很好的準備。」

潘政琮表示，台灣這一次沒有再等30年，才有新人登上美巡，他也藉此勉勵其他還在追逐夢想的球員，「希望年輕的選手們看到這是可能的事情，未來掌握在你們手裡」。

潘政琮 俞俊安 高爾夫

延伸閱讀

LPGA／對手太神！錢珮芸無緣首冠仍寫本季最佳

高球／PGA溫德漢姆錦標賽 潘政琮身體不適末輪退賽

高球／3M公開賽最終輪繳佳績 潘政琮並列第31

高球／約翰迪爾菁英賽末輪獵鷹 潘政琮並列第24

相關新聞

羽球／5項能力評價女單選手 主持人大讚戴資穎：手法太美

2022年羽球世錦賽22日在東京點燃戰火，日前羽聯邀請兩位播客主持人分析女單選手，其中一位主持人透露自己最欣賞戴資穎在場上的策略，另一位則表示她的擊球手法太美了。 「The Badminton

高球／盼到俞俊安攜手征PGA 潘政琮興奮：台灣沒有再等30年

台灣旅美高球好手俞俊安取得下季美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）的參賽資格，東京奧運高球銅牌得主潘政琮今天也相當期待，兩人將...

籃球／興富發冠名 登峰造極青年賽下月開戰

下月22日登場的2022年登峰造極青年籃球邀請賽，今年再增添夥伴，主辦單位中華文化教育暨體育交流促進會今天宣布，興富發集...

網球／輸球走下場遭酸「魯蛇」 球王梅德維夫槓上球迷

世界球王梅德維夫上週在蒙特婁大師賽不敵澳洲「壞小子」基里洛斯，他在走出球場時遭觀眾嘲笑是魯蛇，他今天說他無法接受自己遭嘲...

高球／前進美巡賽PGA 俞俊安一圓20年美夢

台灣旅美高球好手俞俊安在8月11日剛過24歲生日，今天確定獲得新賽季美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）參賽資格，等了20年終...

排球／時隔10年 大陸男排擊敗日本重奪亞洲杯

正在泰國進行的2022男排亞洲杯，迎來收官。在半決賽挽救賽點逆轉擊敗韓國後，在14日晚進行的對陣日本男排的決賽中， 中國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。