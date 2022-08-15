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辛辛那提名人賽／不敵比利時名將 曾俊欣差一勝闖會內
面對世界排名最高曾到第7位的比利時名將葛芬（David Goffin），我國「夜市球王」曾俊欣先搶下首盤，可惜沒能再下一城，辛辛那提名人賽會外最終輪遭逆轉，沒能闖進會內賽。
世界排名83的曾俊欣，辛辛那提會外首輪面對世界排名第53名的西班牙對手馬丁尼茲（Pedro Martinez），歷經超過3小時大戰3盤勝出，收下生涯第一場千分等級的名人賽勝利，今天碰葛芬也佔上風，首盤把握住第8局的破發機會，以6：3先下一城。
世界排名最高曾到第7的葛芬，現雖下滑到61名，經驗仍有優勢，第二盤先在第4局首度突破曾俊欣發球局，第8局再瓦解曾俊欣2個破發機會，以6：3扳平盤數。
決勝盤葛芬延續氣勢，一下場就破發成功，連破帶保橫掃6局，賞給曾俊欣一個「貝果」，逆轉拿下會內賽門票。
辛辛那提名人賽是美網前的重要熱身賽，「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）溫布頓後就選擇從辛辛那提復出，賽事總獎金達697萬1275美金；本站也是ATP和WTA合辦的大賽，曾俊欣沒能成為名人賽唯一的台將希望，女網仍有台將身影，詹家姊妹詹詠然和詹皓晴將分頭在女雙出擊。
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