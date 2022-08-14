LPGA／對手太神！錢珮芸無緣首冠仍寫本季最佳

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

我國旅美高球好手錢珮芸今天在北愛爾蘭世界邀請賽挑戰LPGA首冠，她前9洞成績是3鳥、無柏忌，但22歲的瑞典女將史塔克（Maja Stark）表現更驚人，她最後18洞抓下10鳥、無柏忌的超完美表現，除締造球場最低桿紀錄，也迎接生涯第一座LPGA冠軍。

錢珮芸過去LPGA最佳成績是2017年菜鳥年馬拉松菁英賽的第3名，本季她13場比賽有6場遭淘汰，最好名次是6月底女子PGA錦標賽的並列第21名；今天在LPGA和歐巡賽共同舉辦的北愛爾蘭世界邀請賽雖沒成為我國第7位LPGA登頂的女將，錢珮芸仍寫下本季最佳成績。

前三輪打完，錢珮芸僅落後原本領先的美國女將杜赫蒂（Amanda Doherty）1桿；今天她前9洞抓下3個博蒂，和前9洞就抓下6鳥的史塔克差距3桿，但轉場後在第12洞和第13洞連吞柏忌，所幸第15洞抓下小鳥止血，第18洞也「保帕」成功，單輪繳出71（-2）桿，以總桿數278（-13）桿的並列第4收尾。

史塔克三輪結束排名第4，今天表現銳不可當，前9洞就進帳6個博蒂，第12洞和第14洞再連3洞抓鳥，第17洞再收穫單輪第10個博蒂，加上全場沒出現柏忌，將比賽球場麥瑟林高爾夫俱樂部（Massereene Golf Club）的球場最低桿紀錄從68（-5）桿，一口氣推進到63（-10）桿。

憑藉最終輪的完美演出，史塔克以271（-20）桿登頂，成為今年LPGA第7位首冠得主，且領先第2名的美國柯普茲（Allisen Corpuz）5桿之多，穩定表現看不出她透露其實十分緊張。

LPGA 錢珮芸

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