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辛辛那提名人賽／雙打名單豪華 小蠻牛、西西帕斯參戰

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
基里洛斯。 路透
基里洛斯。 路透

美網前的重頭戲辛辛那提名人賽會外賽已點燃戰火，我國「夜市球王」曾俊欣順利闖過頭關，雙打會內籤表也出爐，包括近況正好的澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）、希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）和西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）都參戰。

基里洛斯和同胞好兄弟庫金亞起斯（Thanasi Kokkinakis）今年澳網為地主留下男雙金盃，兩人辛辛那提再聯手，首輪若是過關，第二輪就會碰列頭號種子的美、英聯軍雷蒙（Rajeev Ram）／索爾茲伯里（Joe Salisbury）。

第3種子荷蘭庫爾霍夫（Wesley Koolhof）／英國斯庫普斯基（Neal Skupski）將尋求本季最多的第6冠，但晉級路也不容易，第二輪就可能碰「小蠻牛」和卡雷諾‧巴斯塔（ Pablo Carreno Busta）的西班牙組合，8強假想敵是法網打進決賽的克羅埃西亞老將多帝吉（Ivan Dodig）／美國克拉查克（Austin Krajicek），4強可能對手就是頭號種子。

邁阿密名人賽奪冠的荷蘭好手胡爾卡奇（Hubert Hurkacz）和美國巨砲伊斯納搭檔；在此之前，胡爾卡奇蒙特婁名人賽的單打、雙打都闖進4強，今天男雙雖止步，但單打3盤逆轉今年法網打進決賽的挪威好手魯德（Casper Ruud），決賽將和卡雷諾‧巴斯塔爭冠。

法網 美網 Stefanos Tsitsipas

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