辛辛那提名人賽／會外賽開胡 曾俊欣下戰碰比利時名將

我國「夜市球王」曾俊欣今年不斷突破，除在墨西哥收下生涯第一場ATP巡迴賽會內單打勝利，今天辛辛那提名人賽會外賽再以7：5、4：6、6：1力退排名第53名的西班牙對手馬丁尼茲（Pedro Martinez），收下生涯第一場千分等級的名人賽勝利。

世界排名83的曾俊欣提到，前兩盤有點太興奮，「關鍵的時候身體太僵硬，所以很多機會沒有把握住，到了第三盤在心態上才真的有放開，發揮出最好的水準。」馬丁尼茲也是他目前擊敗過排名最高的對手。

開心迎接名人賽首勝的曾俊欣，想晉級會內賽還要再過一關，會外最終戰對手是世界排名最高曾到第7、目前排名61的比利時名將葛芬（David Goffin）。

辛辛那提名人賽緊接著蒙特婁名人賽後登場，是美網前重要熱身賽，包括「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）都參戰，總獎金達697萬1275美元。