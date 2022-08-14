韻律體操／睽違13年重返世錦賽 中華隊下月出征保加利亞

中華韻律體操隊6月參加亞錦賽，在團體3帶2球摘下銅牌，寫下新猷，團體全能也獲得第4名佳績，獲得下月保加利亞首都索非亞登場的世錦賽門票，相隔13年重返世錦賽舞台。

中華體操協會5月剛進行新舊任理事長交接，由鄭勝次接任理事長，新任秘書長江建東則是選手出身，拿過1998年曼谷亞運男子鞍馬銅牌，退役後在基層訓練體操新血，現在用不同方式為體操服務。

中華隊前一度參加韻律體操世錦賽已是2009年，江建東提到，根據國際體操總會（FIG）新制度，要取得韻律體操世錦賽資格，亞錦賽要先取得資格，「之前韻律體操也缺席過亞錦賽一段時間，也有參賽但沒成績，今年能夠參加亞錦賽，拿到成績，代表之前的推動有在進步。」

2017年台北世大運，中華韻律體操隊為地主留下兩面銀牌，締造難能可貴的佳績，國內也持續推動基層訓練，江建東感謝協會和教練們持續的耕耘，「我們剛好接手，把這些教練和選手送去亞錦賽，如期拿到這個成績，這是大家共同的努力，希望這次帶動國內的韻律體操能更蓬勃發展，讓後輩選手一個激勵和目標。」

今年世錦賽9月14日到18日在索非亞登場，中華隊國手選拔月初已經結束，團體賽由亞錦賽站上頒獎台的彭凡晞、賴新雅、詹庭甄、蔡瑞珊和羅郁晴再出征，個人全能的唯一名額由亞錦賽獲得第10名的李慈紋獲得，6名選手將由教練徐紫綺和高敬惠領軍，預計9月10日出發前往索非亞。