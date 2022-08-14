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高球／北愛爾蘭高球世界邀請賽 錢珮芸暫列第2續拚冠

中央社／ 台北14日電
台灣旅美高球女將錢珮芸。 美聯社
台灣旅美高球女將錢珮芸。 美聯社

台灣旅美高球女將錢珮芸今天在北愛爾蘭世界邀請賽繳出6鳥、1柏忌，外加1記雙柏忌，打出70桿，3輪合計207桿，暫並列第2，僅落後領先者1桿，將尋求LPGA生涯首冠。

由美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）與歐巡賽共同舉辦的北愛爾蘭世界邀請賽，在英國北愛爾蘭舉行，為少數男、女共站的賽事之一，且男、女賽事總獎金各為150萬美元（約新台幣4500萬）。

前2輪賽事分別在賈爾葛姆堡（Galgorm Castle）與麥瑟林高爾夫俱樂部（Massereene Golf Club）進行，前2輪賽事告一段落後，取前60名選手晉級。

最後2輪賽事都在賈爾葛姆堡舉行，錢珮芸今天第3輪從第1洞出發，開賽就有不錯的表現，前4洞就進帳3鳥，第9洞再添1鳥。

錢珮芸轉場後遭遇亂流，先是在第12洞領到柏忌，第14洞苦吞雙柏忌，所幸最後4洞，抓下2鳥止血，單日打出70桿，3輪合計以低於標準11桿的207桿，暫時並列第2。

美國女將杜赫蒂（Amanda Doherty）今天揮出72桿，3輪總桿數以206桿暫時領先。

31歲的錢珮芸生涯在LPGA曾4度闖進前10名，本季最佳成績為今年6月底的女子PGA錦標賽並列第21，錢珮芸有機會在今晚登場的最後一輪賽事，挑戰生涯首座LPGA 冠軍。

錢珮芸 高爾夫

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