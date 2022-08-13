排球／亞洲盃男排賽 中華隊排名賽退香港第9名作收

出戰男子亞洲盃排球錦標賽的中華男排隊，今天在排名賽以25：17、25：21、25：16擊敗香港隊，以第9名成績作收，雖然未達成預期目標進入8強，但外籍教練布拉尼斯拉夫（Moro Branislav）表示，在集訓過程中缺少實戰調整機會的情況下，選手確實都已經盡力。

中華男排這次亞洲盃預賽戰績0勝2敗，以D組第3名落入到9至11名排名賽，在12日以3：0擊敗印度隊後，今天再以直落三擊敗香港獲得第9名。

對於這次男排隊表現，外籍教練布拉尼斯拉夫說：「疫情的關係，集訓過程一路到比賽前少了許多實戰的調整機會，沒有達成預期的成績目標，但選手也都盡力了。預賽對戰巴林的比賽內容有點意外，全隊的攻守失誤偏多，但整體賽事針對發球部分教練團有下達強化的策略，但我們還是失誤太多了。」

其中劉鴻杰在預賽及複賽共4場比賽中總得分51分，其中攻擊得分36分表現搶眼，他說：「傷癒歸隊的關係，所以很像第一次代表國家隊出去比賽的感覺，比較謹慎的準備反而收到好的結果，學弟們的條件其實也都很不錯，就是臨場的調整我們要能快速克服適應比賽的挑戰。」

企聯得分王吳宗軒總得分40分，其中攻擊得分35分，他則說：「覺得很可惜，尤其預賽對巴林隊的比賽調整的太慢，不然我們的實力是有機會晉級8強的。」。

隊長戴儒謙則表示，預賽輸給巴林比較可惜，賽前沒有機會跟其他身材較優勢的國家友誼賽做最後調整，因此全隊都比較晚進入狀況。