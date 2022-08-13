快訊

代筆論文有端倪可辨 教授：面談能否應答一翻兩瞪眼

高球／輕井澤女子賽次輪 蔡佩穎揮別低潮並列11

中央社／ 台北13日電
前4場出賽就有3場遭到淘汰，台灣旅日高球好手蔡佩穎本週揮別低潮。 圖／TLPGA提供／葉勇宏攝影（資料照）
前4場出賽就有3場遭到淘汰，台灣旅日高球好手蔡佩穎本週揮別低潮。 圖／TLPGA提供／葉勇宏攝影（資料照）

前4場出賽就有3場遭到淘汰，台灣旅日高球好手蔡佩穎本週揮別低潮，在日本女子職業高爾夫巡迴賽的輕井澤高球賽次輪打完，以低於標準6桿的138桿、暫時並列11。

輕井澤高球賽本週在日本長野縣登場，總獎金為8000萬日幣（約新台幣1795萬），比賽僅打3回合，前兩輪打完，日本好手吉本光與岩井千怜，雙雙以低於標準10桿的134桿並列領先，大會取低於標準2桿的142桿為晉級標準。

蔡佩穎今年狀態大起大落，開季第2場比賽，她就在橫濱輪胎女子高球賽奪得生涯在日巡賽首冠，不料接下來她陷入低潮，連4站遭到淘汰。

直到5月中的普利司通女子公開賽，蔡佩穎才再次打進前10，以並列第8收關，隨後又在休閒信託女子高球賽，以2桿之差惜敗並列亞軍。

在輕井澤開打前，蔡佩穎在近4場出賽，又有3場未能成功闖關，唯一晉級的大東建設女子賽也僅名列61，所幸她本週迎來爆發，首輪就打下5鳥、1柏忌，以低於標準4桿的68桿繳卡，排名一度衝上並列第6。

今天蔡佩穎火力收斂，全場雖僅打下2鳥，不過沒有任何柏忌進帳，好消息是，次輪開球與鐵桿越來越上軌道，開球上球道率從首日的50%，增加至71.4%，甚至標準桿上果嶺率更高達88.9%，美中不足的是今天推桿不太給力，全場共用32推。

至於職業高球小將吳佳晏今天則繳出低於標準4桿的68桿，兩回合打完累計以低於標準5桿的139桿，暫列21名。

蔡佩穎 高爾夫 橫濱

延伸閱讀

LPGA／北愛爾蘭世界邀請賽次輪 錢珮芸打6鳥並列第5

U12世界盃／陳恩開轟、莊博淵逆轉安 中華隊擊敗南韓晉級季軍戰

網球／詹皓晴、青山修子聯手闖關 聖荷西賽晉級4強

U12世界盃／中華隊2投飆無安打比賽 扣倒南非晉級複賽

相關新聞

網球／約帥被辛辛那提網賽取消資格 美網恐怕也掰了

美國網球公開賽將於8月29號正式開打，而約克維奇（Novak Djokovic）期待能力拼平紀錄的22座大滿貫的希望要破滅了，因美國政策仍未鬆綁，讓堅持不打疫苗的他還是無法入境，明天開打的美網熱身賽、

足球／17年來第一次！ 金球獎入圍名單沒有梅西

2022年金球獎（Ballon d'Or）的提名名單12日公布，兩個最知名的球星意外未入圍。梅西（Lionel Mess...

橄欖球／六信高中獲U18亞青代表權 11月遠征尼泊爾

台南市六信高中高中橄欖球隊於今天慶祝建隊60周年隊慶，該隊由洪清熙創隊自今已經一甲子，許多旅居各地的校友特別返校慶祝，尤...

排球／亞洲盃男排賽 中華隊排名賽退香港第9名作收

出戰男子亞洲盃排球錦標賽的中華男排隊，今天在排名賽以25：17、25：21、25：16擊敗香港隊，以第9名成績作收，雖然...

高球／輕井澤女子賽次輪 蔡佩穎揮別低潮並列11

前4場出賽就有3場遭到淘汰，台灣旅日高球好手蔡佩穎本週揮別低潮，在日本女子職業高爾夫巡迴賽的輕井澤高球賽次輪打完，以低於...

影／國寶級帆船教練詹正峰 82高齡揚帆展開環台創舉

高齡82歲國寶級帆船教練詹正峰，畢生積蓄投入推廣帆船運動逾50年，徒子徒孫超過萬人，素有「台灣帆船之父」稱譽，今天他在兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。