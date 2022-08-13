影／國寶級帆船教練詹正峰 82高齡揚帆展開環台創舉
高齡82歲國寶級帆船教練詹正峰，畢生積蓄投入推廣帆船運動逾50年，徒子徒孫超過萬人，素有「台灣帆船之父」稱譽，今天他在兩名選手隨行下揚帆破浪，將以29天逆時針環台，挑戰國內帆船繞台環航紀錄。航行間也將紀錄實況，做成日後選手著陸求生參考，八旬高齡的他至今仍樂於親近海洋，是帆船界敬重的不老水手。
談起最愛的帆船，詹正峰眼睛閃光，他說，帆船運動靠技術及反應力，「當你看到它，會愛上它，玩上它，會迷上它」，1973年偶然機會在澳洲接觸到帆船，即被這種純靠大自然風力航行的海上運動深深吸引，他毅然決定引入，並攜手胞兄共同推廣，至今跨越半世紀仍樂此不疲。
詹正峰說，他大哥曾交代，有生之年希望有人可以完成帆船環台目標，這個夢今天由他來圓，這趟海上之旅預計以29天完成，每天登站，逆時針環台一周，最重要的任務是將航程做成紀錄，提供後續環航者做為著陸求生參考，讓更多人安心從事水域活動。
曾任兩棲陸戰隊營長的詹正峰，熱衷帆船運動，先在台北福隆海一浴場推廣，後來移至高雄西子灣，1978年同時在北高成立帆船俱樂部，是突破台灣海域管制的先鋒。過去他曾到過大連、青島及菲律賓等地玩過風帆，1997年以近13小時橫越暹羅灣，1983年為進軍奧運參與徵選，在墾丁遭遇高達9級的落山風。
這次環台首航獲不少企業義助，中華民國帆船協理事長陳雙全等帆船界大老也到場見證，陳雙全說，詹正峰年輕起熱衷帆船運動，82高齡仍勇於乘風破浪、環航圓夢，是傳承典範，令人敬佩。帆船已獲亞、奧運列為運動主項，盼國家能培育更多選手進軍國際舞台。
中華民國帆船協會重帆委員會召集人黃國鴻指出，詹正峰此行充滿挑戰，像海流交會的鵝鑾鼻，浪潮洶湧，北端貓鼻頭、三貂角海流強勁，外傘頂洲則有淺灘，須逐一克服，不過在他眼中如師如父的詹正峰，膽識超人，意志堅定，至今82歲仍不忘40年前環航的約定，這次他要破浪前行，徒子徒孫義不容辭相挺。
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