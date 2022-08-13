足球／淡水盃足球錦標赛 全國66隊齊聚熱鬧開踢

新北市淡水區足球年度盛事「2022台灣淡水盃足球錦標赛」，自今天起為期3天於淡水商工與真理大學熱鬧開踢，本次參賽共66支隊伍，超過900位足球小將共襄盛舉。

頂著豔陽高照的好天氣，新北市教育局局長張明文、新北市市議員陳偉杰、鄭宇恩、鄭戴麗香、真理大學董事長林博彥、校長陳奇銘與多位貴賓蒞臨現場開球，除了為參賽選手們加油打氣外，同時也與全國各地的其他小朋友一同享受足球運動樂趣。

台灣淡水盃足球錦標赛已舉辦多年，由新北市淡水足球協會、真理大學及八方雲集共同主辦，原訂去年起開始改制為國際邀請錦標賽，但因疫情關係暫停舉辦；今年邀請國內各地6至15歲的青少年足球隊伍，將近70隊報名參賽。台灣淡水盃固定每年8月舉辦，早已成為足球圈及地方上深具推廣意義及代表意涵的交流賽事活動。

新北市教育局局長張明文開幕致詞表示，新北市長期支持基層培育體育人才，也朝著足球推廣社區化的目標向下扎根；在足球硬體設施部分，市府也積極在各區推動，新店區首座11人制戶外足球場才於6月剛啟用，未來淡水區足球訓練中心也正規畫中。

2022台灣淡水盃足球錦標赛今天起為期3天在淡水商工與真理大學開踢。圖／真理大學提供

由於參與人數眾多，因此比賽場地分別於淡水工商與真理大學同步舉行，真理大學的場地主要是以國中生為主，由真理大學運動管理學系師生擔任裁判與體育志工的任務，而該校運動資訊傳播學系負責賽事全程轉播的工作，運動管理學系系主任陳志成說：「藉由實際的賽事培養本系同學的實務能力，我認為這才是身為一位運動管理專業人士需具備的，而且學生也可以從賽事的過程中學會團體合作的能力。」

新北市足球協會長期經營在地推廣，也深獲地方人士好評。本次賽事也因此獲得獲得許多在地產學資源投入，如八方雲集、北海鱈魚香絲、韻翔國際投入活動經費及贊助物資、真理大學、淡水商工、新市國小、竹圍高中提供場地硬體及人力支援，讓淡水足球運動發展推廣外，也增進了對地方的價值認同與社區情感緊密的連結。