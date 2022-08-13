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體育署與雙北攜手合作 ICG職務再下一城

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
2022年國際少年運動會會員大會於12日在英國考文垂舉行。圖／體育署提供
2022年國際少年運動會會員大會於12日在英國考文垂舉行。圖／體育署提供

2022年國際少年運動會（International Children's Games, ICG）會員大會於12日在英國考文垂舉行，總統府秘書張芬芬代表台北市成功連任ICG委員會執行委員，教育部體育署國際及兩岸運動組組長許秀玲亦首次代表新北市參選，獲選為ICG委員會委員。

ICG委員會是國際奧林匹克委員會（IOC）所承認之國際運動組織，凡曾舉辦國際少年運動會的城市均可成為會員並享有會員投票權，目前計有44個會員城市，包括我國台北市 （2002年主辦）及新北市 （2016年主辦）。

ICG會員大會每2年舉辦一次，會員城市代表各有一票，得票數前12名者可獲選為委員會成員；執行委員會每4年改選一次，成員共計7名，包括會長、2名副會長、財務長、秘書長、2名執委。

我國自2002年台北國際少年運動會後，時任行政院體育委員會（體育署前身）國際處張芬芬處長即代表台北市取得委員席次，並於2005年獲選為執委，至今已持續耕耘16年。

國際少年運動會每年舉辦，體育署對於ICG組織及活動參與，相當重視，每年均支持各縣市政府組隊參加，包括台北市、新北市、桃園市等。本次ICG我國雖因疫情未組隊參賽，但仍與雙北攜手合作，透過重要職務的爭取，提升台灣的國際能見度，張芬芬成功連任執委，體育署國際及兩岸運動組組長許秀玲獲選為委員。明年ICG將重返亞洲，在韓國大邱舉行，預期我國各城市將積極組團參賽，共同擴增我國在ICG的參與率及影響力。

國際少年運動會 體育署

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