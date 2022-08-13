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台中原民運動會選手申訴成績造假 原民會：調查中

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員吳顯森、朱元宏質疑台中市原住民族傳統技藝運動會，有部分項目成績造假，要求查明。圖／取自原委會官網
台中市議員吳顯森、朱元宏質疑台中市原住民族傳統技藝運動會，有部分項目成績造假，要求查明。圖／取自原委會官網

台中市原住民族傳統競技運動會傳賽事不公， 台中市議員吳顯森、朱元宏先後爆部分項目成績涉造假，且「選手提申訴卻遭擱置」。原民會主委林益陸説因申訴超過時效，相片等證據力薄弱，審判委員難認定，請申訴人提供更具體事證。

台中市原住民傳統競技運動會7月23日至24日舉行，賽事有傳統路跑、傳統鋸木、傳統拔河、傳統射箭、傳統狩獵、負重接力及槌球，社團及部落好手參與踴躍，但賽後遭檢舉部分項目的成績造假。

吳顯森更踢爆「選手提出申訴，卻遭大會擱置」質疑是否有政治力介入「圍標」或擅改賽事成績。林益陸説，的確有選手申訴，但已過時效。原委會請檢舉人提供具體新事證。至於「政治力介入」原委會表示均依相關辦法處理。

吳顯森説，原本是一場歡樂的原住民族傳統競技運動會，競賽過程若涉及作弊、偽造成績等違法情事，原委會如何處理？且運動員對於成績有疑義，是否限制半小時內提出或可事後再提出？

林益陸說明，因申訴人未在時效內提出疑義，且提供傳統射箭項目的照片模糊，靶紙未註明是誰的，審判委員很難以目前提供的證據判斷，但已請申訴人提供更具體的新事證，將提送相關權責的體育單位來協助認定。

吳顯森提到，過去台中市原民會委外辦活動，因投標人不符資格曾遭中央開罰，他要求，舉辦各項賽事必須公平。林益陸說「還要查一下。」他要求針對此標案提供完整報告。

這場賽事除傳統技能競賽，並選拔明年全原運的代表。

吳顯森要求原住民委員會應秉公處理，若成績確實造假偽造應撤銷名次，由第二名遞補。對此林益陸說，現在還很難認定，希望蒐集進一步事證。吳顯森提醒，民眾既然舉發，如有違法，該移送就移送。林益陸回應，有具體事證，該告發就告發。

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