LPGA／北愛爾蘭世界邀請賽次輪 錢珮芸打6鳥並列第5

中央社／ 台北13日電
錢珮芸在北愛爾蘭世界邀請賽次輪打下6鳥、僅吞下1個柏忌，兩回合累計以低於標準8桿的137桿排名竄上並列第5。 美聯社
錢珮芸在北愛爾蘭世界邀請賽次輪打下6鳥、僅吞下1個柏忌，兩回合累計以低於標準8桿的137桿排名竄上並列第5。 美聯社

首輪獵鷹又打鳥的錢珮芸，今天在北愛爾蘭世界邀請賽次輪手感依舊熱得發燙，她打下6鳥、僅吞下1個柏忌，兩回合累計以低於標準8桿的137桿排名竄上並列第5。

總獎金150萬美元（約新台幣4493萬）的北愛爾蘭世界邀請賽，是由LPGA與歐巡賽共同舉辦，也是少數男、女共站的賽事之一，兩回合打完，美國球員杜赫蒂（Amanda Doherty），以低於標準11桿的134桿獨走。

北愛爾蘭世界邀請賽共有兩個比賽場地，分別是賈爾葛姆城堡（Galgorm Castle）與麥瑟林高爾夫俱樂部（Massereene Golf Club），有趣的是兩個場地的標準桿並不相同，前者標準桿為73桿，後者則為72桿，球員則要輪流在不同場地出賽，前兩回合打完，取高於標準1桿的146桿為晉級標準。

錢珮芸昨在賈爾葛姆城堡打出本季最佳首輪表現，共打下1鷹、6鳥，雖吞下3個柏忌與1個雙柏忌，仍讓她以低於標準3桿的70桿繳卡，排名並列13。

第2回合轉戰麥瑟林高爾夫俱樂部，錢珮芸抓鳥功力依舊，她在前9洞打下2鳥、1柏忌，轉場後火力全開再添4鳥，且自第13洞起，她在4洞內就抓下3鳥，也讓她以低於標準5桿的67桿完賽，兩回合總計以低於標準8桿的137桿，排名攻上並列第5，距排頭僅3桿之差。

東京奧運女子高爾夫國手李旻，今天似乎找不到自己過往舒服的節奏，她全場打下2鳥，卻狂吞8個柏忌，以高於標準6桿的79桿完賽，兩回合以高於標準7桿的152桿、遭到淘汰。

高爾夫 錢珮芸

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