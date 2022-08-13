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網球／約帥被辛辛那提網賽取消資格 美網恐怕也掰了

聯合新聞網／ 綜合報導
未打新冠疫苗的約克維奇還是無法入境美國。 美聯社
未打新冠疫苗的約克維奇還是無法入境美國。 美聯社

美國網球公開賽將於8月29號正式開打，而約克維奇（Novak Djokovic）期待能力拼平紀錄的22座大滿貫的希望要破滅了，因美國政策仍未鬆綁，讓堅持不打疫苗的他還是無法入境，明天開打的美網熱身賽、辛辛那提網賽就已先取消他的參賽資格。

據《美聯社》報導，辛辛那提大師賽即將於明日開打，而主辦方也在本日宣布約克維奇將退賽的新聞稿，原因是沒打疫苗遭美國「旅行限制」拒絕入境，此外報導還表示，約克維奇可能也無法參加29日開打的美網。

美國網協日前表示：「美網沒有對球員進行疫苗接種規定，但將尊重美國政府未接種疫苗的非美國公民進入國內的立場。」即便有多人在網路上連署要主辦方放寬規定，讓約克維奇得以參賽，至少到目前為止仍無法改變。

約克維奇日前透露自己仍積極備戰，但強調「我沒有為了要參賽而去打疫苗，但我依然渴望被允許參賽。我有我的立場，我主張自由選擇適合自己的東西。我也尊重一切與所有人，但我也希望人們能尊重我的決定。」他也表示他不會重蹈澳網的覆轍：「如果我有許可，我就會參加比賽，如果沒有那我也不會去，畢竟這不是世界末日。」

美國公民 疫苗 塞爾維亞

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