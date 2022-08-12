自由潛水／垂直藍洞邀請賽 古雲傑雙破亞洲柯志達總排第5

中央社／ 台北12日電
擷圖自女子的海臉書
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台灣自由潛水名將古雲傑，在自由潛水盛會垂直藍洞邀請賽，於攀繩下潛以108公尺和雙蹼恆重下潛96公尺雙雙寫下亞洲新猷，而台灣好手柯志達以總積分217.78分名列第5。

一年一度的垂直藍洞邀請賽（Vertical Blue），於8月1日起在巴哈馬迪恩藍洞登場，比賽至11日為止，今年台灣共有4名選手參賽，包括古雲傑、黃明峻、張逸先與柯志達，而除黃明峻外，其餘3人比賽結束後，將轉戰17日在宏都拉斯舉行的AIDA世界自由潛水錦標賽。

垂直藍洞邀請賽比賽方式很特別，每名選手比賽期間共有6次下水機會，每次都可自由選擇4種不同比賽項目，不過在計分上雙蹼恆重下潛與有蹼恆重下潛採合併計算，而每項排名第1的選手，就可獲得積分100分，最後再由積分加總列出排名。

今年這項自由潛水盛會，共有來自世界各國共47人參賽，男子組最終由波蘭名將馬里納（MateuszMalina），以總分300分奪冠，紐西蘭的特魯布里奇（William Trubridge）以280.59居次，克羅埃西亞好手馬里西奇（Vitomir Maricic）則以255.25名列第3。

來自台灣的古雲傑，在今年賽事狀態絕佳，雖然他在首日完賽時的出水流程超過規定的15秒，成績不予承認，不過接下來他一口氣締造攀繩下潛108公尺與雙蹼恆重下潛96公尺兩項亞洲新猷，此外並在有蹼恆重下潛以108公尺改寫全國紀錄。

不過今年比賽，古雲傑因未參加無蹼恆重下潛，在少了一項積分的劣勢下，最終以總分172.84名列第10。

至於台灣好手柯志達，在無蹼恆重下潛以64公尺，寫下全國新猷，並以總分217.78分排名第5，是參賽台灣選手當中排名最佳，而張逸先則以總分191.82排在第6。

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