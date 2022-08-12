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足球／才分手夏奇拉 巴薩球星皮拉被爆改吃小12歲學生嫩妹

聯合新聞網／ 整理
西甲巴薩球星皮拉與前女友夏奇拉。 美聯社
西甲巴薩球星皮拉與前女友夏奇拉。 美聯社

據英國「太陽報」報導，日前傳出與歌壇巨星夏奇拉(Shakira)分手的西甲巴塞隆納球星皮拉(Gerard Pique)，馬上就有了新歡，而且對象竟然是一直在為他工作年僅23歲的學生瑪蒂(Clara Chia Marti)，兩人差距12歲，從「姊弟戀」變成改吃嫩妹。

45歲的拉丁天后夏奇拉從2011年起與西班牙足球明星皮克交往，11年間還生下兩個兒子，但兩人沒有結婚，一直在西班牙過著同居生活，但日前傳出皮克偷腥，得兩人關係破局，已在今年在六月就已經分居，然而據說夏奇拉社群早在今年三月就不再出現皮克的身影，這是相當反常的事，被外界質疑關係早就生變。

夏奇拉8月初，在IG上傳帶著兩個小孩在美國造訪道奇隊，整個最近這段期間，只有她與兩個孩子的身影，卻不見皮拉。

太陽報則是在昨天報導指出，現年35歲的皮拉在過去一段時間，都在秘密約會一名為她工作的學生瑪蒂。報導中還說一位接近瑪蒂的人士說，「他們兩人在一起已經幾個月，她是一名學生一直在為皮拉工作，雖兩人對彼此關係保持沈默，但同事之間心照不宣，還幫助皮拉保密，刻意不在社群上傳瑪蒂的照片，這樣其他人就找不到瑪蒂這個人。」因此相信皮拉是認真的想與她交往。

雖找不到任何瑪蒂的照片，但還是有加泰隆尼亞媒體相當厲害，挖出一些蛛絲馬跡，也說這就是在六月傳出皮拉偷腥的女主角。目前許多夏奇拉粉絲都視皮拉為眼中釘。皮拉為2010年世界盃西班牙隊冠軍球員之一。

西班牙 兒子 結婚 分手

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