足球／才分手夏奇拉 巴薩球星皮拉被爆改吃小12歲學生嫩妹

據英國「太陽報」報導,日前傳出與歌壇巨星夏奇拉(Shakira)分手的西甲巴塞隆納球星皮拉(Gerard Pique),馬上就有了新歡,而且對象竟然是一直在為他工作年僅23歲的學生瑪蒂(Clara Chia Marti),兩人差距12歲,從「姊弟戀」變成改吃嫩妹。

45歲的拉丁天后夏奇拉從2011年起與西班牙足球明星皮克交往,11年間還生下兩個兒子,但兩人沒有結婚,一直在西班牙過著同居生活,但日前傳出皮克偷腥,得兩人關係破局,已在今年在六月就已經分居,然而據說夏奇拉社群早在今年三月就不再出現皮克的身影,這是相當反常的事,被外界質疑關係早就生變。

夏奇拉8月初,在IG上傳帶著兩個小孩在美國造訪道奇隊,整個最近這段期間,只有她與兩個孩子的身影,卻不見皮拉。

太陽報則是在昨天報導指出,現年35歲的皮拉在過去一段時間,都在秘密約會一名為她工作的學生瑪蒂。報導中還說一位接近瑪蒂的人士說,「他們兩人在一起已經幾個月,她是一名學生一直在為皮拉工作,雖兩人對彼此關係保持沈默,但同事之間心照不宣,還幫助皮拉保密,刻意不在社群上傳瑪蒂的照片,這樣其他人就找不到瑪蒂這個人。」因此相信皮拉是認真的想與她交往。

雖找不到任何瑪蒂的照片,但還是有加泰隆尼亞媒體相當厲害,挖出一些蛛絲馬跡,也說這就是在六月傳出皮拉偷腥的女主角。目前許多夏奇拉粉絲都視皮拉為眼中釘。皮拉為2010年世界盃西班牙隊冠軍球員之一。

