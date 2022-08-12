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LPGA／北愛爾蘭世界邀請賽 錢珮芸打出本季首輪最佳

中央社／ 台北12日電
台灣旅美高球好手錢珮芸，今天在北愛爾蘭世界邀請賽繳出本季首輪最佳表現。 圖／TLPGA提供（資料照）
台灣旅美高球好手錢珮芸，今天在北愛爾蘭世界邀請賽繳出本季首輪最佳表現。 圖／TLPGA提供（資料照）

台灣旅美高球好手錢珮芸，今天在北愛爾蘭世界邀請賽繳出本季首輪最佳表現，共打下1鷹、6鳥，但也吞下3個柏忌與1個雙柏忌，以低於標準3桿的70桿繳卡、並列13。

總獎金150萬美元（約新台幣4497萬元）的北愛爾蘭世界邀請賽，在北愛爾蘭的安特里姆（Antrim）進行4回合、72洞競桿，比賽標準桿為73桿，這一站由LPGA與歐巡賽共同舉辦，也是高壇少數男、女共站的賽事。

現年24歲的美國職業新秀杜赫蒂（AmandaDoherty），首輪猛打7鳥、僅吞下1個柏忌，以低於標準6桿的67桿，目前以1桿之差領先獨居領先。

包括北愛世界邀請賽在內，錢珮芸今年LPGA共參加14場比賽，其中就有6站遭到淘汰，另有1場退賽，晉級率為50%，而她本季最佳排名，是在6月的女子PGA錦標賽名列21名，

屬慢熱型的錢珮芸，本季前13次出賽，就有8場首輪繳出高於標準桿，另有2次以平標準作收，今天她在首日就飆出低於標準3桿的70桿，也是她本季首輪的最佳表現。

從第10洞出發的錢珮芸，一下場就打下老鷹，讓她有個好的開始，接下來更是一口氣連續3洞捕鳥，她在第17洞雖苦吞柏忌，不過隨後又馬上打鳥止血，讓她前9洞打完，已取得低於標準5桿的好成績。

轉場後錢珮芸又再添2鳥，無奈她在第4洞領到雙柏忌，攻勢也跟著收斂，隨後她又分別在第6、8洞苦吞柏忌，讓她以低於標準3桿的成績完賽。

除錢珮芸外，東京奧運女子高爾夫國手李旻也同場參賽，今天她打下3鳥，卻也領到4個柏忌，暫以高於標準1桿的74桿，排名並列66。

錢珮芸

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