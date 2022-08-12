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雲林縣運開幕 縣府：不開放民眾觀賽
雲林縣111年度全縣運動會今天在斗南田徑場開幕，斗南高中田徑隊會前至斗南順安宮接聖火，慢跑傳遞至主場地，為為期3天的賽事揭幕，考量防疫，今年仍不開放民眾觀賽。
一年一度縣運會今天展開，聖火代表隊今早從教育處長邱孝文、斗南順安宮主委吳錦宗手中，接過象徵和平與友誼的聖火，一路經過大成路、延平路二段、南昌路、中山路至文昌路，安全護送至會場。
邱孝文表示，2022年是雲林縣全民健康運動年，縣內幾乎每周都有運動活動及競賽，縣民運動活力提升，也關注相關賽事，不過為了慎重防疫，今年還是決定不開放一般民眾進場參觀比賽，仍邀大家在心中為選手加油，給予精神鼓勵，或可至雲林縣教育處體育資訊網掌握各項目即時成績。
邱孝文說，今年縣運共19項目，有3394名選手參加，期待各項好手都能突破自我紀錄，奪下理想成績，而雲林縣將承辦2025年全國運動會，會前所有大小賽事都是選手「暖身」的機會，期許屆時榮耀留雲林，成效再創巔峰。
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