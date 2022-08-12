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世足／挺主辦國卡達踢第一場 開幕戰提前1天舉行
國際足球總會（FIFA）今天正式將今年世界盃開幕戰提前1天至台灣時間11月21日零時開踢，這項罕見的變更得以讓地主國卡達開踢第一場比賽。
法新社報導，FIFA聲明指出，全球足球高層都同意這項決定。卡達則稱將向受變更影響的球迷提供幫助，但未具體說明。
根據原本賽程，卡達出賽厄瓜多是這屆11月22日零時展開的世界盃正式開幕戰，不過前晚台灣時間6點的塞內加爾對荷蘭之役卻安排為當天第一場比賽，9點英格蘭出戰伊朗則為第2場比賽。
卡達對此賽程安排感到沮喪，因為卡達為開幕典禮活動砸下重金。
FIFA表示：「主辦國卡達現將提前於11月21日零時出賽厄瓜多，是單獨進行的一場比賽。」
「國際足總理事會（FIFA Council）主席團今天一致決定，今年世界盃在巴伊特體育場（Al BaytStadium）開幕戰和慶祝活動將提前1天舉行。」
國際足總理事會主席團成員包括FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino），以及全球6大洲足球聯盟主席。
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