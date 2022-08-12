足球／西甲聯賽開幕 ELEVEN體育家族380場賽事直播

西班牙足球甲級聯賽正式降臨ELEVEN SPORTS，13日起要帶給台灣足球迷最完整的西甲賽事轉播，ELEVEN體育家族將在ELEVENSPORTS.com平台帶來完整的2022-23西甲38輪共380場直播賽事，而每周在有線電視及MOD頻道也會帶給觀眾精選的直播賽事組合。

ELEVEN體育家族將透過OTT平台帶給球迷完整380場直播賽事，能夠即時掌握最新西甲各隊賽況，像是上季重奪西甲冠軍的「銀河艦隊」皇家馬德里，剛拿下歐洲超級盃的冠軍頭銜，目前累積隊史第99座冠軍即將邁向百冠榮耀，皇馬陣中的法國明星前鋒本澤馬（Karim Benzema）更是本季金球獎頭號競爭者。

巴塞隆納渴望一掃陰霾，買進多名知名球星，像是前足球先生萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski），新賽季將挑戰皇馬王座地位。馬德里競技兩年前勇奪西甲冠軍，西甲冠軍共11座位列西甲第三，將繼續給皇馬、巴薩施加壓力。塞維利亞連三賽季位列第四，上賽季主場擊敗馬競，作客逼和皇馬、巴薩，絕對是強隊爭冠不能忽視的絆腳石。

8月13日起西甲直播賽事，透過ELEVEN SPORTS OTT平台， 觀看380場西甲完整賽事，每月只需149元，還能收看中華職棒、日本職棒等精彩直播賽事內容，透過ELEVEN官網、APP等不同收看裝置，一起享受西班牙足球甲級聯賽的魅力。