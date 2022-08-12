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自行車／美利達盃相隔2年再登場 12月首度移師日月潭

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
美利達盃今年將首度移師日月潭舉行。圖／驊采整合行銷提供
美利達盃今年將首度移師日月潭舉行。圖／驊采整合行銷提供

受疫情耽擱了兩年的美利達盃即將登場，適逢美利達創建50周年，「2022美利達盃單車嘉年華」活動將於12月10日在日月潭舉行，活動會場移師到日月潭的向山遊客中心，特別精心規劃兩條特色路線，包括強度百K等級、總長83K、累計爬坡超過1000公尺的長距離單車自我挑戰；還有飽覽日月潭湖光山色的29K環潭路線。

這次美利達特別精心設計的超值報名紀念品，圓筒收納包加涼感紀念衫並可優惠加價選購coolmax＋Lycra高級布料的長袖車衣，此外，還有總值數10萬的美利達盃瘋狂大摸彩，以及國內外知名自行車零組件精品名牌的現場展示會，精彩可期。

本活動報名將從12日中午12點開始，限網路報名，考量日月潭活動會場的空間，報名限額2500人，額滿截止。詳活動簡章、報名訊息請見美利達自行車網站或網路搜尋「2022美利達盃」。

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