羽球／一度考慮只打到去年 BWF專訪戴資穎談兩大賽雙銀感想

可望在月底重返世界球后寶座的我國羽球一姊戴資穎，在BWF最近釋出的專訪影片中回顧了在2021年的個人表現，而戴資穎在專訪中也提到，去年能夠在東京奧運與世錦賽站上頒獎台，已經有算是有達成給自己的目標。

儘管過去幾年陸續傳出可能退休的消息，但戴資穎在近期接受BWF節目專訪時，也再度談到了對於退休的計畫，「不知道，因為我覺得現在年紀比較大，我也沒去想那麼多，順其自然，能打就打，不能打我也不覺得怎麼樣，就OK了。其實本來覺得只是想打到去年，但後面這樣打完還是覺得可以再打一下，覺得自己可以再堅持一下到今年。」

2021年對於戴資穎的生涯來說可說是重要的一年，包括站上了奧運與世錦賽的頒獎台，粉碎了外界對於她大賽表現不佳的質疑，談到東京奧運之旅時，戴資穎也直言去年在年初打完泰國3站賽事後，直到7月才前往東京參賽，對於場地確實有點陌生，希望能夠盡快進入狀態。

戴資穎回顧了東奧8強賽與好友依瑟儂的經典一戰，直言差點以為自己要輸了。 聯合報系資料照

在小組賽順利晉級後，戴資穎也回顧了8強賽與好友依瑟儂的經典一戰，「那一場我也壓力蠻大的，因為我跟她打得時候都是處於比較弱勢狀態，她的球比較犀利，讓我不好猜測，就像是人家在打我的感覺，我在打她的時候。因為分數也一直都是落後狀態，所以那時候也是有想過就這樣輸了，但後面一直告訴自己說比賽還沒有結束，要繼續去拚，後面才有第三局，才有後面贏過她。」

對於在4強賽擊敗辛德胡後，金牌戰卻以些微差距敗給陳雨菲，戴資穎也直言確實感到不甘心，「我一直都是落後的狀況，前面都有一些老毛病，失誤比較多，雖然我覺得很不甘心，但我也覺得OK了，今天已經可以站上頒獎台。」

除了奧運奪銀外，戴資穎去年底在西班牙世錦賽中，也一路過關斬將，包括在4強賽辛苦擊敗何冰嬌，但也因為那場比賽消耗過大，與山口茜的金牌戰也再度陷入苦戰，「因為我覺得前一天消耗很大，還有一些受傷不舒服，知道隔一天比賽會很困難。我覺得是我自己速度慢了，所以覺得她球很快，造成很多的壓迫，我自己可能沒辦法控制，跑動上面出了一些問題，沒辦法跟她做一個抗衡。」

最後戴資穎也為去年個人表現做了總結，「去年我覺得還OK，至少有達成給自己目標，就是爭取站上不同頒獎台。」