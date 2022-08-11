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羽球／排名賽落幕 中租大同3組升甲組

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中租大同蔡幸臻打下女乙單冠軍，晉升甲組。圖／大同提供
中租大同蔡幸臻打下女乙單冠軍，晉升甲組。圖／大同提供

為期10天的第二次全國羽球排名賽今天落幕，新科甲組選手也都出爐，中租大同共有3組選手晉升甲組，國體大和亞柏各有兩組選手，其中國體大包下男單和男雙乙組冠軍，收穫頗豐。

按照中華羽球協會規定，排名賽中乙組單打前4名、雙打前3名的選手可晉升甲組，使今天雙打季軍戰張力不遜於冠軍戰。

女乙雙季軍戰，中租大同「雙陳配」陳宥蓁／陳玫蓁對決合庫新莊游美儒／莊捷伃就打滿3局，由雙陳配以21：19、13：21、21：14奪勝，搶下寶貴的晉升資格。

男乙雙部分，國立體育大學陳宇哲／陳柏元首度合拍不但打進決賽，今天更以21：15、22：20擊敗亞柏雄中何志偉／黃睿璿，打下攜手第一冠，讓兩人直呼不可思議，希望甲組戰場也能有亮眼發揮。

第二次排名賽晉升甲組的球員如下：

男單：簡冨紘（國立體育大學）、曾國禔、陳碩冠（藏龍有。番茄海鴻亞柏高大）、許譽瀚（海鴻亞柏高大）。

女單：蔡幸臻（中租大同）、李品沂（土銀能仁）、温舒伃（雲林縣私立東南國中）、廖元琪（中租大同）。

男雙：陳宇哲／陳柏元（國立體育大學）、何志偉／黃睿璿（亞柏雄中）、劉佳峰／吳宗擇（國立臺灣科技大學／國立臺灣師範大學）。

女雙：孫亮晴／陳妍妃（亞柏銀冠三民）、許彤／謝宓妍（勇源治平高中）、陳宥蓁/陳玫蓁（中租大同）。

羽球 治平高中

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