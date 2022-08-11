網球／金恩盃退越南 中華隊爭季軍

中華隊昨天遭香港隊逆轉，無緣晉級2022金恩盃女網亞大區二級冠軍戰，今天小組賽最後一戰以點數2：1擊敗越南隊，以3勝1敗排在分組第2，周五將和明天大洋洲與馬來西亞的勝方爭奪季軍，不過無論輸贏，中華隊明年仍將繼續留在亞大區二級。

為了給兩位金恩盃新人、18歲的李羽芸和21歲的李亞芯有更多實戰磨練機會，中華隊教練何智仁讓李羽芸打首點單打，李亞芯和國體大學姊李珮琪負責雙打；李羽芸以6：4、6：1戰勝越南15歲小將蘇菲亞（Sophia tran ngoc nhi Huynh）；許絜瑜第二點單打雖敗給加拿大和越南雙重國籍的「小不點」莎法娜（Savanna LY-Nguyen），關鍵第3點雙打，李珮琪／李亞芯以6：2、6：1擊敗對手，一吐輸給香港怨氣。

李羽芸自認昨天面對香港，在關鍵雙打表現失常，「應該是背後國家代表隊的字，讓我給自己太大壓力，因為不想輸，加上已經長達半年沒在硬地比賽，回台灣又停了一個月，都是自己找人練球，出現問題卻沒有教練在旁修正，只能自己想辦法調整。」李羽芸表示，由於澳網之後全都在紅土和草地比賽，來到硬地想早一點出拍，擊球點提早，可是時間點就是抓不準。

莎法娜第三點雙打再下場，何智仁分析，「雙李」第三點雙打贏得並不困難，除了莎法娜對於雙打的戰術觀念不如單打出色，底線抽球不像單打如此有具威脅性，多少也是受到了搭檔不斷放槍影響。